Oslo får trolig samiske navn

Oslo kommune har planer om å få kommunenavnet godkjent på tre samiske språk.

– I dag har jeg invitert Sametinget til et samarbeid om dette, for å se om vi kan komme frem til hva som skal være de tre offisielle samiske navnene på Oslo.

Det sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap), etter et møte med Sametinget i dag.

– Oslo kommune er stolt av mangfoldet i vår by, og vi synes det er naturlig at vi får offisielle samiske navn for Oslo.

Dermed vil hovedstaden i så fall også få kommuneskilt på samisk, slik loven krever det når steder får samiske navn.

Byråd Tone Tellevik Dahl fra Oslo kommune og sametingsråd Lars Filip Paulsen hadde møte i kirkegammen på Drag i Tysfjord i dag. Foto: Sander Andersen / NRK

– Fantastisk

Tor Gunnar Nystad bor i Oslo, er sametingsrepresentant for NSR og leder Oslo Sámiid Searvi (sameforening). Foto: Pressebilde / NSR

Sameforening i Oslo er svært fornøyd.

– Det er fantastisk! Vi har jobbet lenge med å styrke det samiske i Oslo, og nå virker det som vi får respons fra byråden, sier leder for Oslo Sámiid Searvi, Tor Gunnar Nystad, som også er sametingsrepresentant.

Sametingsrådet er spesielt fornøyd med at kommunen går inn for tre samiske kommunenavn – på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

– Det er gledelig at Oslo kommune selv ønsker samiske navn på kommunen. Dette vil være med på å løfte det samiske i Norge, sier sametingsråd Lars Filip Paulsen (H).

– Dette er veldig viktig fordi Oslo er hovedstaden. Når hovedstaden tar det ansvaret, så legger det føringer for andre byer, som kanskje vil følge etter, legger sametingsråden til.

Les også: Nå skal Sametinget og Oslo kommune samarbeide bedre

– Naturlig

I kjølvannet av NRKs artikkelserie om samiske skilt i desember i fjor, mente en tidligere avisredaktør at hovedstaden er pliktig til å vedta samisk kommunenavn.

Noen måneder senere ble samiske navn på hovedstaden nevnt i et høringsbrev til en norsk offentlig utredning som heter «Hjertespråket».

– Oslo kommune anser det som naturlig, som landets hovedstad, at det også er offisielle samiske navn på byen, lyder det i brevet fra Oslo kommune til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Oppdatert 14. mai: Fjernet ordet «veiskilt» i tittelen og erstattet det med «kommuneskilt». «Veiskilt» kunne misforstås med at gater i Oslo skulle få samiske navn, men her er det snakk om at stedet/kommunen Oslo får skilt.