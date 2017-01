Går til storinnkjøp av samiske flagg til Trondheims flaggstenger

– Vi gleder oss veldig til den samiske festuka og den store nasjonale markeringen, som er i Trondheim. I tillegg er vi opptatt av at Trondheims befolkning, ikke minst barn og unge, får god kunnskap og kjennskap til samenes historie og om hvordan storsamfunnet har behandlet minoriteter opp gjennom historien, forklarer ordfører Rita Ottervik (Ap).

Ottervik mener det er viktig at byen står 100 prosent bak den samiske markeringen.

– Det blir en fantastisk uke med mer enn 100 ulike kulturarrangementer og andre typer arrangementer, som er åpen for folk flest. I tillegg har vi satset på at skolene våre skal ta dette inn i undervisningen, i tillegg til at den kulturelle skolesekken benyttes. Så har vi i dag bevilget penger til at alle skolene skal kunne heise det samiske flagget på samenes nasjonaldag (6. februar; red.anm.), opplyser ordføreren.

Sameflagget skal heises ved alle skolene i Trondheim 6. februar. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vaie i så mange kommunale flaggstenger som mulig

Ottervik vil at det samiske flagget skal vaie i så mange kommunale flaggstenger som mulig.

– Det blir første gang i historien at Trondheim gjør det. Dette er en viktig markering av 100-årsjubileet, men det er også en viktig påminnelse om at det er viktig å vite om samenes historie. Det bor mange samer i Trondheim og er en viktig del av befolkningen, understreker Ottervik.

Det er slike flagg Trondheim kommune vil kjøpe inn. Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK

Det er en del museer og andre institusjoner i Trondheim, som har samisk materiale. Ordføreren tror publikum vil få lettere tilgang til disse under festuka.

– Det fantastiske er at under denne festuka vil mange gallerier, museer, bibliotek, teatre, musikkteatre, Nidarosdomen og andre vil være med på markeringen. De vil vise sin del at historien. Det vil bli et fantastisk bilde både av de 100 årene siden det første møtet i Trondheim, men også dagen i dag og dagene framover. Dette er jeg stolt over, sier Ottervik.