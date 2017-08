Ordfører: – Klar for show

Stor glede å ønske Finnmarksløpet 2018 velkommen til Kautokeino, sier en strålende fornøyd ordfører Johan Vasara (Ap) til NRK Sápmi.

Vasara skriver på sosiale medier at flere aktører allerede har meldt interesse for å skape folkefest i Kautokeino - musikkarrangementer, reinkappkjøring, duodjimarked mm.

Det er bare å melde seg på alle som vil, med over 500 direkte involverte, arrangører, mediefolk og live-sending og tilreisende turister blir dette en stor hendelse bare tre uker før årets påskefestivalslår til.

Vært på befaring

Finnmarksløpet har vært på første befaring i Kautokeino, og har blitt møtt med stor velvilje og engasjement fra kommunen, som gjør det de kan for å tilrettelegge for Finnmarksløpet.

Sjekkpunktet vil være på Báktehárji Idrettshall, sentralt i Kautokeino. Traseen legges i samråd med reindriftsnæringen, som også er positive til at Finnmarksløpet kommer tilbake til bygda.

Påmeldingen til Finnmarksløpet 2018 starter som vanlig 15. september. Tradisjon tro, vil endringer for løpet bli presentert i tidsrommet litt før påmeldingen åpner. Den mest markante endringen blir at Kautokeino dukker opp som sjekkpunkt for begge klasser.

Skoganvarre-Levajok utgår

Sist Kautokeino var sjekkpunkt under Finnmarksløpet var i 2002. Sportslig komité har jobbet mye med endringer på løypa for begge klasser. Vi vil ikke gå inn i detaljer før den totale endringsoversikten slippes, men dette er foreløbige stikkord:

Strekningen mellom Skoganvarre og Levajok utgår for begge klasser.

Starten for FL-1000 vil bli om kvelden fredag 9. mars.

Det vil bli betydelige endringer for første del av FL-1000 og store deler av FL-500 traseen.

Fortsatt gjenstår en del avklaringer før de kan gi mer detaljer rundt endringer for FL-2018,skriver Finnmarksløpet på sin nettside.