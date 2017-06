Ordfører: – Det samiske har en veldig positiv energi i byen vår

Svein Olsen (Rødt) holdt en interpellasjon om samisk råd. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

I en diskusjon i bystyret i Bodø i forrige uke om opprettelsen et samisk råd, gikk flere politikere på talerstolen for å fremheve arbeidet med det samiske i Bodø.

– Det er inne i tiden å gjøre prinsipielle vedtak, mener interpellant Svein Olsen (Rødt).

Representant Randolv Gryt (SV) har fulgt debatten om det samiske gjennom flere tiår.

– Det er utrolig å oppleve for en fremgang det har vært. Vi snakker om samiske spørsmål i dag på en helt annen måte enn på 80-tallet, fastslår Gryt fra talerstolen.

Randolv Gryt (SV) er glad for utviklingen som det samiske opplever i Bodø. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Kraftig oppblomstring

I 2011 fikk Bodø lulesamiske stedsnavnskilt, Bådåddjo, langs byens innfartsårer. Skilt som måtte gjennomgå hærverk flere ganger.

Det samiske skiltet var et av de første synlige tegnene. Et tegn på at det samiske i byen skulle oppleve kraftig oppblomstring i årene som følger.

For eksempel er et språksenter og en samisk barnehageavdeling nylig vedtatt. Sametinget og kommunen har inngått en samarbeidsavtale, mange samiske artister besøker byen, og i tillegg skal det bygges en gamme.

Dette kommer i tillegg til en årlig samisk kulturuke tilknyttet samenes nasjonaldag, og under byens 200-årsjubileum fikk det samiske stor oppmerksomhet.

I 2011 kom dette samiske skiltet på plass i byen. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Finner frem til sine samiske røtter

Randov Gryt trekker også frem noen erfaringer fra sitt verv som leder for Skjerstad gårds- og slektshistorie.

Ida Gudding Johnsen (V) understreker at det samiske trenger ekstra oppmerksomhet. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Da jeg vokste opp i Skjerstad, var det ingen samer der. Men i dag er den samiske befolkningen betydelig større enn de som står i manntallet. Nå er det faktisk slik at folk spør om hjelp til å finne frem til sine samiske røtter, i stedet for å fornekte dem, forteller Gryt til NRK.

– Jeg mener at de samiske satsingene vil være med på å akselerere utviklingen i den retningen at samisk er akseptert og ansett som et viktig politikkområde.

Ida Gudding Johnsen (V) uttrykker fra talerstolen at hun er veldig glad for at det samiske har fått en helt annen anerkjennelse og fokus også i Bodø kommune.

– Det er et område som er forsømt i mange år og trenger en ekstra kraft for å videreføre det som er en del av vår felles kulturarv.

Det er ikke snakk om at man må opprettholde den samiske kulturen, men vi trenger nesten å gjenskape den. Ida Gudding Johnsen (V)

– Det samiske beriker oss

Også ordføreren opplever at det er god utvikling på samiske saker.

– Det samiske beriker oss som en kommune. Vi har mye som skjer på det området, og vi får til mye. Min opplevelse er at vi gjør en god jobb, selv om man alltid kan gjøre mer, sier ordfører Ida Pinnerød (Ap) til NRK.

I forrige uke behandlet bystyret i Bodø både en sak om opprettelse av samisk barnehageavdeling og samisk språksenter.

– At det samiske i det hele tatt er tema i løpet av veldig mange bystyremøter tenker jeg er bra, selv om vi alltid vil ha en vei å gå etter, mener ordføreren.

– Hvorfor har Bodø så stort fokus på det samiske?

– Jeg tror det handler om at vi har noen veldig dyktige folk i kommunen som er engasjert, og som setter dette på dagsordenen, er opptatt av det, og som aldri gir seg, svarer Pinnerød, og legger til:

– Men det handler også om at vi har veldig god erfaring med å jobbe med det samiske. Samisk kulturuke er noe som alle i Bodø har omfavnet og synes er bra. Dette gjør at vi får en positiv driv rundt det samiske. Det samiske har en veldig positiv energi i byen vår.