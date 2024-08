Grøsser over vindkraftplaner: – Vi har ikke plass

Saken oppsummert Elleve mulige vindkraftverk i Finnmark er under behandling av NVE. Ett av dem er i Porsanger, og det er stor uenighet om det kan bygges i områder med reindrift.

Reineier og leder av Skuohtanjárga reinbeitedistrikt Johan Isak Eira sier han vil kjempe mot vindkraft i hans områder så lenge han lever.

Ordfører i Porsanger, Jo Inge Hesjevik, sier et vindkraftverk til Porsanger gir mening, siden de har store arealer og i dag kjøper kraft som lages andre steder.

Hesjevik er lei av at debatten om vindkraft dreier seg om reineiernes rettigheter, selv om også andre samer har rettigheter.

Sametinget saksøker staten, fordi de mener at vedtaket om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya i Hammerfest er ulovlig. Vedtaket betyr at det skal bygges flere vindkraftverk i Finnmark for å gi kraft til anlegget.

Selv om energiminister Terje Aasland har stått i konfliktfylte saker mellom reindrift og vindkraft før, har han troa på at de kan leve i lag. Oppsummeringen er skrevet av ekte mennesker i NRK.

På den ene siden av vindkraftdebatten står utbyggere, regjeringen og kommuner som mener det er nødvendig i det grønne skiftet.

På den andre siden står naturvernere, reineiere og flere som mener at vindkraft ikke er løsningen på klimakrisen.

I hvert fall ikke i områder der reinen ferdes.

– Uakseptabel situasjon

Fylket Finnmark har minst folketall i Norge og har nest størst areal.

Der skulle man kanskje trodd det var god plass til vindkraftverk? Reineier Johan Isak Eira mener det er helt feil.

– Det går ikke. Vi har ikke plass. Reindrift og industri i samme område går rett og slett ikke, sier han.

Johan Issát Eira er bestemt på at noe vindkraftverk skal ikke i nærheten av hans rein. Foto: Joni Albert Saijets / NRK

Eira er leder for Skuohtanjárga reinbeitedistrikt i Porsanger og er født inn i reindrifta.

Han grøsser over planene som er lagt i området han mener er livsviktig for reinen.

Porsanger kommune ga nemlig grønt lys for et vindkraftverk i Eiras reinbeitedistrikt i vinter.

Skuohtanjárga ligger på vestsiden av Porsangerfjorden i Finnmark. Dette er sommerbeiteområdet til reineiere fra Karasjok. Pr. 31. mars 2023 hadde Skuohtanjárga 4950 rein. 77 personer er tilknyttet drifta. Fortum Nordkraft Vind DA har meldt inn Skarvberget vindkraftverk til NVE. I tillegg har de meldt inn Reinelva vindkraftverk i Nordkapp kommune, som også er en del av Skuohtanjárga reinbeitedistrikt. Kilde: NVE / Kartgrafikk: Eilif Andreas Aslaksen

Han mener et vindkraftverk vil føre til at de mister en stor del av sommerbeitet sitt.

– Om vindkraftverket bygges, vil nok noen av oss rett og slett måtte slutte med reindrift, sier han.

Nå kommer han med klar tale til politikere «sørpå» som mener området hans er godt egnet for vindkraft.

– Det er bare å kutte planene om vindkraft nå.

Men det er ikke bare politikere «sørpå» som mener området hans er godt egnet for vindkraft.

Ordfører i Porsanger kommune, Jo Inge Hesjevik (H) er også for vindkraft.

– Lei av at de har fått enerett

– At reindrifta skal ha den store utfordringa, det har jeg vanskelig for å forstå, sier Hesjevik til NRK.

Ordfører i Porsanger, Jo Inge Hesjevik (H) skulle delta på en samtale om reindrift og vindkraft i Arendal på tirsdag, men ble sittende fast i trafikken. Talepunktene hans er likevel klare når han snakker med NRK etter å omsider ha kommet seg til Arendal. Foto: Ingrid Elise Trosten / NRK

Hesjvik forteller at det har blitt færre innbyggere i Porsanger kommune de siste årene og mener derfor det er større beiteområder nå enn tidligere.

– Hvis vi får en vindmøllepark, så vil fremdeles de totale tilgjengelige beitearealene være større enn de var for 20 år siden, mener han.

Ifølge SSB har folketallet i Porsanger har gått fra nesten 4600 innbyggere på 1980-tallet, til 3890 innbyggere i 2024.

Nå kjøper kommunen kraft fra Europa og andre steder i Norge. Derfor ønsker han vindkraft til kommunen, forteller han.

– Samtidig som vi har det største arealet, så sier man at ikke vi kan gi en kvadratmeter, men andre skal måtte gjøre det slik at vi får kraft, sier Hesjevik.

Ordføreren kommer med rimelig klar tale om hvordan han synes debatten om vindkraft mot reindrift har blitt.

– Det er slik at en veldig stor andel av befolkninga som bor i Porsanger er samisk. Men det å si at urfolksretten i Porsanger kun er knyttet til én næringsutøvergruppe, det mener jeg er feil i henhold til folkeretten, sier Hesjevik.

– Jeg er litt lei av at de har fått eneretten på den, og den ønsker jeg å bestride på vegne av Porsangers innbyggere, legger han til.

Folkeretten er gitt til hele den samiske befolkningen, også til de som ikke driver med reindrift, mener Hesjevik.

Hva er folkerett? Mens Norges lover bestemmer hva mennesker kan og ikke kan gjøre når de oppholder seg i Norge, bestemmer reglene i folkeretten hva stater – eller landene kan og ikke kan gjøre. Menneskerettigheter er en del av folkeretten. De er uttrykt i en rekke menneskerettighetskonvensjoner. Dermed er også urfolksrettigheter en del av folkeretten. Ifølge jusprofessor Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo, var Fosen-saken et gjennombrudd for den internasjonale urfolksretten i Høyesterett. Domstolens storkammer bygde enstemmig på praksisen fra FNs menneskerettighetskomité da den fant at vindkraftkonsesjonen krenket samenes rettigheter. Kilder: FN, SNL og UiO (eksterne lenker)

Allerede da NVE offentliggjorde listen over hvilke prosjekter de skulle gå videre med i Finnmark var reineiere i kommunen på offensiven.

De utelukket nemlig ikke store aksjoner for å hindre prosjektene skulle bli en realitet.

– Dersom reindrifta står på sitt og sier nei til vindkraft i kommunen uansett hva, er det da fortsatt aktuelt for kommunen å bygge?

– Hvis flertallet av Porsangers innbyggere ønsker det, så er det et demokratisk utgangspunkt, og vi vil innstille på at det skal kunne skje, sier Hesjevik.

Allerede da NVE offentliggjorde listen over hvilke prosjekter de skulle gå videre med i Finnmark var reineiere i kommunen på offensiven.

Disse prosjektene skal videre til en høringsrunde: Nordkyn vindkraftverk, i Lebesby og Gamvik kommuner (Statkraft)

Bjørnviktuva vindkraftverk, i Lebesby og Gamvik kommuner (Fortum Nordkraft Vind DA)

Oksefjorden vindkraftverk, i Lebesby og Gamvik kommuner (H2 Carrier)

Skjøtningsberg vindkraftverk, i Lebesby kommune (Aneo)

Svartnakken vindkraftverk, i Lebesby kommune (Troms Kraft og Green Nordic AS)

Kjøllefjord vindkraftverk, i Lebesby kommune (Statkraft)

Laksefjorden vindkraftverk, i Lebesby kommune (Fred. Olsen og Finnmark Kraft)

Hamnefjell III vindkraftverk, i Båtsfjord kommune (Finnmark Kraft)

Rubbedalshøgda vindkraftverk, i Berlevåg og Båtsfjord kommuner (H2 Carrier)

Skarvberget vindkraftverk, i Porsanger kommune (Fortum Nordkraft Vind DA)

Reinelva vindkraftverk, i Nordkapp kommune (Fortum Nordkraft Vind DA)

Alta vannkraftverk A3 (utvidelse), i Alta kommune (Statkraft)

– En forbannelse over den samiske kulturen

– Alle samer har urfolksrettigheter, om du eier rein eller ikke, sier Sandra Márjá West (Norske Samers Riksforbund).

West er rådgiver for sametingspresidenten og resten av rådet på Sametinget.

Gode råd vil nok presidenten trenge fremover også, siden Sametinget har bestemt seg for å saksøke staten.

– Vi i Sametinget har plass til alle samer, men det kan virke som ikke alle har plass til oss, mener hun.

West tror denne forståelsen av samiske rettigheter kan stamme fra oppmerksomheten nettopp reindrifta har hatt de siste årene.

Sandra Márjá West sier at alle samer har urfolksrettigheter, ikke bare reineierne. Sametinget er sterkt kritiske til vindkraftplanene i Finnmark, og går rettens vei for å få stoppet planene. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

– Reindrifta har ikke monopol på folkeretten, alle samer har urfolksrettigheter. Med det sagt har reindriftas rettigheter vært mer synlige på grunn av rettssaker som Fosen, sier hun.

– Det tror jeg har vist oss andre samer at vi faktisk har rettigheter som ikke kan brytes, legger hun til.

– Negative konsekvenser

West er redd for regjeringens plan om å elektrifisere gassanlegget Melkøya har negative konsekvenser for den samiske kulturen.

Elektrifisering av Melkøya Foto: Allan Klo / NRK På en pressekonferanse i Hammerfest tirsdag 8. august 2023, la regjeringen fram en plan for elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.

Ett av hovedbudskapene til regjeringen er at elektrifiseringen vil legge til rette for at driften av anlegget på Melkøya kan opprettholdes fram til 2040.

De beskriver elektrifiseringen som «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering, og et historisk kraft- og industriløft for den nordligste delen av landet vårt – hvor vi er helt avhengig av en sterk, sivil tilstedeværelse».

Elektrifiseringen vil føre til en kraftig økning i strømforbruket i området. Regjeringen skriver at omlegging fra gass til full drift med kraft fra nettet, innebærer en økning i kraftforbruket på Melkøya på 360 MW.

Samtidig ble det gjort klart at det tas sikte på å bygge ut den mye omstridte 420 kV-linja mellom Skaidi og Hammerfest, og deretter til Varangerbotn i Øst-Finnmark.

Regjeringen vil legge til grunn at elektrifiseringen vil skje i 2030. Dersom det ikke er bygd ut nok kraftproduksjon innen den tid, vil gasskraftverket kunne fortsette som i dag fram til 2033.

På den ene siden mener regjeringen dette er en gladnyhet og et stort steg mot et grønnere Norge.

Kritikerne mener derimot dette er «grønnvasking» og tror gassen som i dag brukes for å gi kraft til å utvinne mer gass vil bli sendt ut av Norge for så å brennes et annet sted.

For å kunne bruke ren elektrisitet for å drive Melkøya mener regjeringa det må bygges mer vindkraft og større kraftlinjer i Finnmark.

Det frykter hun kan føre til mange negative konsekvenser for samisk kultur og reindrift.

– Det blir som en forbannelse over den samiske kulturen, sier West til NRK.

Ett av vindkraftverkene som er aktuelle å bygge i denne prosessen er Skarvberget i Porsanger.

– Det er veldig viktig at vi får undersøkt lovligheten av Melkøya-vedtaket. Det er ikke gjort konsultasjoner med Sametinget. Det er heller ikke utført konsekvensutredninger slik loven krever, sier West om det omstridte vedtaket.

– Trenger mer kraft

Energiminister Terje Aasland (Ap) møter NRK under Arendalsuka.

Han er tydelig på at han ønsker gode vilkår for reindrifta i fremtiden, samtidig som vindkraftverk må bygges.

Han mener det er mulig for vindkraft og reindrift å eksistere sammen.

Selv om Terje Aasland har mye erfaring med saker der sameksistens mellom rein og vindkraft ikke har gått så bra, har han ikke mistet troen på at det er mulig. Foto: Ingrid Elise Trosten / NRK

– Vi er opptatt av at vi kan få til god sameksistens, sørge for at reindrifta får trygghet og forutsigbarhet for sin næringsutøvelse i fortsettelsen.

Men samtidig mener Aasland at Finnmark trenger mer kraft for å understøtte næringsliv, industri i fylket.

Det er per i dag elleve aktuelle vindkraftprosjekter som er til vurdering i Finnmark.

Konsekvensutredninger og detaljplaner må lages før NVE kan gi grønt lys for bygging av de enkelte prosjektene.

– Det er gjort veldig tydelige prioriteringer, og vi går nå videre med behandlingen av de konsesjonssøknadene vi tror har minst konflikt i seg, sier Aasland.

– Kutt planene om vindkraft

Men selv om området hans kanskje snart er fullt av vindturbiner ser reinsamen Johan Isak Eira lyst på framtiden for reindriften.

– Vi kommer aldri til å gi oss i kampen mot vindkraftverket.

Om planene blir utført tror Eira ikke bare reinsamene i området vil kjenne på konsekvensene.

Sieiddeduottar betyr røft oversatt «hellig vidde». Navnet sier noe om hvilken verdi Skarvberg-området har for samene i området. Foto: Joni Albert Saijets / NRK

– Det blir nabodistriktene, lokalbefolkningen og til sist hele kommunen som vil merke de negative konsekvensene.

Derfor kommer han med et råd til alle som vil sette opp vindturbiner i hans reinbeiteområde:

– Benytt heller tiden på å finne alternative løsninger, for hit til Skuohtanjárga kommer de ikke til å bygge vindkraft så lenge vi er her.