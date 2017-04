– Jeg har tenkt å lære meg litt samisk, sier Helene Berg Nilsen, ordfører i Skånland i Troms.

Hun går på nybegynnerkurs for å lære seg samisk. Kurset arrangeres av det samiske senteret i Evenes, Várdobáiki.

Stor interesse for kurset

OVERRASKET: Kursarrangør Klemet Isaksen Hætta er overrasket over oppmøtet. Foto: Mathis Eira / NRK

Kursarrangør og lærer Klemet Isaksen Hætta forteller at samisk-kurset har vært veldig populært denne gangen. Vanligvis bruker å være seks-syv deltagere, men nå er det 30 stykker som deltar.



–Jeg ble svært overrasket da det kom så mange deltakere - vi hadde ikke engang stoler nok til alle, sier Hætta smilende.

Han forteller at han har måttet dele gruppen i to og ha undervisning to kvelder i uken for å kunne gjennomføre kurset.

Mye fokus på samiske

Kommunestyret i Skånland har vedtatt å søke om innlemmelse i språkforvaltningsområdet for samisk språk. Hætta sier at det har vært mye fokus på det samiske i kommunen og i media.

FOKUS PÅ DET SAMISKE: Skånland kommune fokuserer nå mye på det samiske. Foto: Mathis Eira / NRK

– Det kan være grunnen til at samisk-kurset er veldig populært denne gangen, sier Hætta.

Ordfører Helene Berg Nilsen sier at hun begynte tenke å på å lære seg samisk for noen år siden.

Greit å kunne samisk

Skånland-ordføreren forteller at hun fikk vite om kurset på et dialogmøte med Sametinget og Várdobáiki samisk senter. Hun var rask med å melde seg på kurset.

– Det kan være greit å lære seg litt samisk i og med at jeg er ordfører i en kommune som har samisk befolkning, sier Nilsen.



Klemet Isaksen Hætta forteller at det har vært litt utfordrende å tilpasse undervisningen, siden det er noen som har vært på slike kurs før, mens andre aldri har hørt samisk før.