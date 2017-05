Omstridt oljerør lekker: – Dette er illevarslende for menneskene i området

– Dette skjer jo selv før oljeledningen har kommet ordentlig i gang, og det skjer kun kort tid etter at det samme selskapet selvskapet hadde et kjempe stort oljesøl et annet sted i USA, sier kommunikasjonssjef i Framtiden i våre hender, Sindre Tollefsen til NRK.

Den omstridte oljerørledningen Dakota Access pipeline lekket 318 liter olje i starten av april. Det melder nå flere amerikanske nyhetsmedier, deriblant CNN.

Les også: Trump godkjente omstridte oljerørledninger

«The Black Snake» kaller urfolkene i Nord Dakota i USA oljerøret. Bakgrunnen for navnet er en gammel spådom om noe ondt som skulle komme. I flere måneder protesterte flere hundre urfolksgrupper, og til sammen flere tusen demonstranter mot at oljerøret skulle ferdigstilles.

De fryktet at oljerøret skulle lekke, og dermed forgifte drikkevannet deres. I tillegg sier de berørte stammene i Standing Rock Sioux reservatet at utbyggingen av oljerørledningen har ødelagt hellige områder.

– Illevarslende

KRITISK TIL OLJERØR: Kommunikasjonssjef i Framtiden i våre hender mener denne lekkasjen er et forhåndsvarsel til hva som kan skje i fremtiden. Foto: Kirkens Nødhjelp

– Dette er illevarslende for de menneskene som bor i dette området, sier Tollefsen om oljelekkasjen, som mener denne oljelekkasjen er et forhåndsvarsel på hva som kan skje.

At oljerørledningen har en lekkasje allerede før det er i full drift, mener han viser at urfolkene som demonstrerte mot oljerørledningen hadde rett.

– Denne gangen klarte de å rydde opp i lekkasjen, men jeg mener at når man etter så kort tid får en lekkasje, så viser det at de bekymringene man har hatt har vært berettiget, sier Tollefsen forutsetningsvis.

– Ikke uvanlig med lekkasje

NRK har tatt kontakt med hovedeieren til oljerørledningen, selskapet Energy Transfer, men har foreløpig ikke lyktes å få svar hverken på telefon eller via e-post.

Lekkasjen skjedde i Sør Dakota, som er en av de fire statene den 1900 km lange ledningen går igjennom. Miljøforsker for avdelingen for miljø- og naturressurser i Sør Dakota, Brian Walsh, sier til CNN at slike små lekkasjer ikke er uvanlige.

– Vi fikk ryddet kjapt opp i det, og det medførte ingen skade i området, sier Walsh til CNN.

I Dakota Access pipeline egne faktanettsider, så bedyrer selskapene at oljerørledningen er av nyeste teknologi, og skal tåle både ekstremvær og naturkatastrofer.