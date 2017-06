Olu muohta Nordlánddas

Áhkánjárga guovllus Nordlánddas eai leat goassege mihtidin nu ollu muohtaga dán muttus áigge go dál. NVE ja Metrologálaš Instituhttas dieđihet ahte mihtideamet álge 1957:as ja dál lea golbma geardde eanet muohta go das rájes go mihtidišgohte. Geassemnáu vuosttaš beaive mihtidedje 227 centimehtra assas muohtaga Áhkánjargas.