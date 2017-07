Olahusvuoddjis doddjui čielgi

Deatnulaš skohterkrossavuoddji Morten Blien ii dáidde beassat gilvvohallat guhkes áigái, go čielggis doddjui go skohteris gahčai čáhcái, mannan vahkkoloahpa ruoŧabeale krossagilvvus. Dán muitala Finnmarken. Diibmá bijai Blien máilmmiolahusa go deatnoráigge vujii 212 kilomehtera rabas čázi alde.