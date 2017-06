Oahpahalli ii oaččo bálkádoarjaga go váhnemiin ii leat siidaoassi

– Mun jurddašan dat lea oalle vealaheapmi go nie lea. Mu vielljas lea siidooassi, dat lea lihka lagas olmmoš. Mun in ipmir dán ákka. Dat lea jallodat mu mielas.

– VEALAHEAPMI: Maikena eatni mielas lea dát ášši vealaheapmi. Foto: Skjermdump / NRK

18 jahkásaš Maiken Rasdal Kemi lea vázzán guokte jagi boazodoallooahpus Sámi joatkkaskuvllas ja boazodoalloskuvllas Guovdageainnus.

Dál galggašii son oahpahallin boazodollui, muhto son ii oaččo bálkádoarjaga dása, go su váhnemiin ii leat siidaoassi boazodoalus.

Maikena eadni, Astrid Rasdal Kemi gal lea hirpmahuvvan.

– Mu mielas gal lea áibbas boastut. Son lea bajásšaddan boazodoallobearrašis, sus lea garra beroštupmi boazodollui ja háliida oahppat eambbo. Dát gal lea vealaheapmi.

Čielga eavttut

OAHPPOKANTUVRA: Boazodoalu ja duoji oahppokantuvrra beaivválaš jođiheaddji Berit Anne O. Kemi, dadjá ahte njuolggadusat leat čielgasat. Foto: Skjermdump / NRK

2 miljovnna ruvdno lea dán jagi biddjon bálkádoarjagii boazodoallo oahpahalliide. Oktiibuot logi oahppi sáhttet oažžut dákkár doarjaga. Dán jagi ledje gávcci ohcci ja guđas ožžo doarjaga.

Boazodoalu ja duoji oahppokantuvrra beaivválaš jođiheaddji Berit Anne O. Kemi lohká eavttut oažžut bálkádoarjaga leat hui čielgasat.

– Váldoeaktu lea dat ahte du váhnemis lea siidaoassi, dahje dus alddat lea siidaoassi dahje leat náitalan muhtimin geas lea siidaoassi, lohká son.

– Beare gáržžes ortnet

II IPMIR: Maiken Rasdal Kemi ii ipmir manne son ii oačču doarjaga go vielja oažžu. Foto: Skjermdump / NRK

Sámi joatkaskuvlla ja boazodoalloskuvlla rektora Ellen Inga O. Hætta mielas lea dát ortnet beare gárži.

– Boazodoallomáhttu lea hui váilevaš servodagas, olu stáhta ásahusat dárbbašivčče bargiid main vuođus lea boazodoallooahppu. Dan dihte ii galggašii jurddašit nu gáržžet ahte dáinna oahpuin dušše rekruterejit olbmuid boazodollui, muhto maiddái eará ásahusaide servodagas, lohká Hætta.

Mokta nogai

Maiken livččii háliidan oahppat eambbo boazodoalu birra, muhto dál orro su niehku váldit fágareivve boazodoalus nohkan dása.

– Mun in dieđe šattan mun de oba ge váldit dan oahpahalli oahpu boazodoalus, mus ii leat šat miella. Lea gal veahá váivi go nie šattai ja go bálká ii boađe, lohká son.