Ođđa válgalisttat ilbman

Norgga sámedikki válgabargi, Kjell Olav Guttorm dat lea dárkkistan gosa ođđa ja váillahuvvon lihput spiehkastedje. Ođđa lihput sáddejuvvojedje prentehussii mannan vahko gaskavahko ja duorastaga. Kárášjoga gielda oaččuii ikte maŋŋelgaskabeaivvi ođđa jienastanlihpuid, Guovdageaidnu gis vuossárgga.

– Porsáŋgu ii lean vel odne iđđedis ožžon, muhto doaivumis gaskkabeaivvi rájes leat dohkoge joavdan, Guttorm sávvá.

Gesse ruovttoluotta

Sivvan go gesse ruovttoluotta álgo lihpuid, lea go dain ledje beare unnán sárggastanruvttot maid bokte sáhtii mearridit galládin dáhttu iešguđet listaevttohasaid. Lihpuin ii lean vejolaš «kumuleret», lei dušše vejolaš vuoruhit viđa bajimučča, dan sadjái go gávcci, mii livčče riekta.

DÁBÁLAČČAT NUORAT GEAT JIENASTIT: Válgabeaivi lea čakčamánu 11. beaivvi, muhto jienastit ovddalgihtii lei vejolaš jo borgemánu gávccát beaivvi rájes. Dábálaččat leatge nuorat geat dan dahket, dávjá dan geažil go eai leat ruovttubáikkis válgabeaivvi. Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Jus fárret, dieđit!

Guttorm muittuha ahte válgamateriálat leat sáddejuvvon olbmuid maŋemuš poastačujuhussii, ja čujuhuslisttu sii maŋemuččas ođasmahtte geassemánu 30. beaivvi.

– Dat mearkkaša ahte jus leat fárren ođđa báikái, itge leat dieđihan ođđa poastačujuhusas, de mannet válgabáhpirat maŋemuš čujuhussii, muitala Guttorm.

Jearaldahkii ahte man olu jienaid ballá manahan dáinna čuolmmain, de dasa ii máhte Guttorm vástidit, go sus eai leat vel buot dieđut.

– Boahtte háve mii fertet vuđđoleabbot dárkkistit buot válgamateriálaid, ovdalgo sáddet prentehussii, válgabargi Kjell Olav Guttorm loahpaha.