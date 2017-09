Ođđa geahččiidoláhus

Oktiibuot 18.426 olbmo leat geahččan sámi dáiddačájáhusa "There is no Sámi dáiddamusea", mii dán geasi čájehuvvui Davvenorgga dáiddamuseas Romssas. Dát lea ođđa geahččiidoláhus. Čájáhusas oaidná dáidagiid miehtá Sámi, ja dát galggašii čalmmustahttit ahte ii vel leat sierra sámi dáiddamusea.