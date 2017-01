Ođđa Bargiidbellodat-njunuš rahčá sámegielain – sámásta liikkáge

EABA SÁMÁS ALMMOLAŠVUOĐAS: Bargiidbellodaga stuorradiggeáirras Helga Pedersen (gurut bealde) bovttii digaštallama go vulggii sámediggepresideantaevttohassan, muhto ii hála sámegiela almmolaččat. Digaštallan joatkašuvai go bellodatskihpár Vibeke Larsen, gii iige hála sámegiela almmolaččat, ovdal juovllaid dohppii Sámedikki presideanttaámmáha – ja das maŋŋá ges sártnui dárogillii ođđajagisártnis. Sihke Pedersen ja Larsen leaba dovddastan ahte máhttiba sámegiela muhtin muddui, nugo Elisabeth Erke. Helga Pedersen geassádii presideantaevttohassan go lei duhtameahttun Sámedikki fápmomolsašumi hárrái.

Foto: Nils John Porsanger / Berit Nystad / NRK