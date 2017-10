Nyinvestering tiltrekker turister

Vi er ytterst i Spåkenes. Her finner vi Lyngen North, en liten turistbedrift som ledes av Ola Johannes Berg.

Fikk idè fra Finland

Den unge turistbedriftsleder, Ola Johannes Berg forteller at de var i Finland da de oppdaget noen glassigloer, og som også kunne bygges i Spåkenes. Ola og faren, Torbjørn satt opp en glassiglo for ett og halv år siden, og de fant fort ut at de måtte ha en til for å flere turister til Spåkenes.

– Det viser seg at vi satset rett, nå vil de fleste turister bo i glassigloene. Det er en stor opplevelse for turistene å være i igloen når nordlyset sees og også når det er skikkelig snøstorm ute, sier Berg. Det at de bygde glassigloer betyr at de har turister eller gjester hele året. Det har vært turister fra 37 nasjoner som har bodd i de to glassigloene siden de bygde dem i 2016.

Inne i glassigloene kan man se både nordyset og følge med snøstormen når den herjer ute. Det liker turistene, sier Ola Johannes Berg. Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Turistene fikk oppleve Spåkenes allerede i 2004

– I 2004 startet faren min, Torbjørn Berg turistbedriften. Da satt han opp to hytter like ved Spåkenesfjæra, og han hadde også et hus han leide ut til turister. Og når man bygger slike hus, så må man ha noe mer å tilby og da ble det kjøpt inn et par fiskebåter, forteller Ola Johannes Berg.

Ola har bodd i Tromsø og Nordreisa, og flyttet til Spåkenes i fjor. I Nordreisa jobbet han

Ola Johannes Berg leder nå familiens turistbedrift i Spåkenes i Nordreisa. For halvannen år siden invisterte de i to glasigloer, som har gjort at de nå har turister og gjester hele året. Fisketurister om våren og sommeren, og nordlys- og stormentusiaster om høsten og vinteren, forteller daglig leder Ola Johannes Berg. Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

som resepsjonist ved et av hotellene. Han tar turen til Nordreisa når de trenger hjelp på hotellet også nå, men det blir jo litt sjeldnere han.

Må utvide tilbudet for å trekke flere turister

I hyttene og glassigloene finnes det også hyttebok, og her får turistene skrive om oppholdet de har hatt i Spåkenes.

– Noen skriver personlig hilsen til dem og det er veldig koselig, sier Berg.

– Enkelte turister ønsker en plass de får servert maten, uten å trenge å lage den selv. Og andre igjen ønsker også transport fra Tromsø til Spåkenes. Og utifra det har vi vurdert å bygge ut, og da har vi tenkt at vi må ha en kafe hvor gjestene kan kjøpe mat. Og når det gjelder transport til og fra Spåkenes, så må vi nok få det også til sier, Ola Johannes Berg.