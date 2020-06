Troms og Finnmark:

DRIKKER ALKOHOL TO GANGER I UKEN ELLER MER

På spørsmålet om man drikker oftere enn to ganger i uken svarer 17 % av samiske menn at de gjør det, mend 24 % av ikke-samiske menn drikker oftere enn to ganger i uken.

Tallet for samiske kvinner er 11 %, mens 16 % ikke-samiske kvinner sier at de drikker oftere enn to ganger i uken.

Nordland

DRIKKER ALKOHOL TO GANGER I UKEN ELLER MER

19,8 % av samiske menn svarer at de drikker oftere enn 2 ganger i uken, mens det tilsvarende tallet for ikke-samiske menn er 24,8 %.

14,1 % av samiske kvinner drikker oftere enn 2 ganger i uken. 17,2 % av de ikke-samiske kvinnene drikker oftere enn to ganger i uken.

Kilde: Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark.

Folkehelseundersøkelsen i Nordland