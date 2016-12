Ny rapport slakter kommunen og forteller at innbyggerne vil dele

– Det er en veldig god rapport. Den oppsummerer situasjonen i Tysfjord slik den faktisk er, sier rådmann Oddbjørn Nilsen.

Telemarksforskning har nylig publisert en ny rapport i forbindelse med kommunereformen som belyser konsekvensene ved en deling av Tysfjord kommune.

Deling av Tysfjord vil medføre sammenslåing med Hamarøy i sør og Ballangen og/eller Narvik i nord. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK, MapBox, OpenStreetMap contributors

​Politikere oppsummerer rapporten med at det blir utfordrende å bestå som en egen kommune i fremtiden. ​

– Utfordrende å bestå

Tysfjord er ikke bærekraftig, mener opposisjonspolitiker Filip Mikkelsen (Felleslista). Foto: Naima Khan Nergård / NRK

– Det kommer ganske godt frem at folk vil ha deling, og viser en lav oppslutning om å slå hele kommunen sammen med andre. Og det blir særdeles utfordrende å bestå som en egen kommune, sier ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap), og legger til:

– Når man tenker med hjertet så vil nok folk beholde kommunen, men hvis man ser realistisk på det så ser nok folk at vi må slå oss sammen.

Andre politikere er enige.

– Konklusjonen er klar. At vi ikke har en bærekraftig kommune og at de fleste vil at Tysfjord skal deles. Men det var ikke noe overraskende, mener politiker Filip Mikkelsen (Felleslista).

– Rapporten forteller meg at noen ønsker å dele Tysfjord og noen ønsker ikke å dele. Men den forteller at vi ikke har ikke styring på økonomien. Så det må gjøres strukturelle grep, oppsummerer varaordfører Guttorm Aasebøstøl (TPL).

NRK gjennomførte spørreundersøkelser i 2014, 2015 og 2016 som også viser at folk vil dele hjemkommunen i to.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK