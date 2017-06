NVE láitá Suorttáid

Norgga Čáhce- ja energijadirektoráhta, NVE, láitá Suorttáid gieldda Nordlánddas go ii leat njuolggadušaid čuvvon go buođđu ikte ráđadii. Roggamat dat orrot dagahan ahte boađus goaikugođii čáhci. Olbmot logemat stobus fertejedje guođđit ruovttuideaset go balle buođu luoitit. Maŋŋit eahket besse fas ruoktot.