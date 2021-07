Steinene de to prater om er egentlig malm som kommer etter at gruven har utvunnet kobberet inne i fjellet.

Malmen, eller steinen for enkelt skyld, må deretter knuses og kobbermineralene i steinen tas ut ved hjelp av kjemikalier, ifølge Miljødirektoratet som uttalte seg til Faktisk.no.

Kjemikaliene som blir brukt er blant annet SIPX og MIBC. De brukes for å få kobbermineralet til å flyte opp eller ned. Det er spesielt kjemikaliet SIPX som har usikre påvirkninger av miljøet.

Etter at steinen er tatt ut fra fjellet og malmen er utvunnet, skal massene deponeres. Noen velger å bruke ordet dumpe. Deponeringen eller dumpingen skjer i et sjødeponi under sjøen i Repparfjorden. Dette deponiet skal være på over én kvadratkilometer.

Steinen som deponeres i fjorden inneholder for det meste kvarts, feltspat, glimmer, kalkmineraler og små mengder kobber- og nikkelsulfid.

Det er kobber og nikkelsulfid som kan være skadelig for fisken, men miljødirektoratet mener det er en så liten konsentrasjon av dette at påvirkningene vil være minimal.

Dette var altså bakgrunnen for at Rushfeldt mente at det ikke var noe enkelt svar, noe som en journalist har prøvd å forklare i en faktaboks.

Kilde: Faktisk.no (ekstern lenk).