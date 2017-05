NSR løfter kommisjon som plenumssak

– Vi mener at det vil styrke kravet om en kommisjon om Sametinget nå får et tydelig vedtak i plenum før Stortinget skal behandle saken i juni, sier NSRs parlamentariske leder og presidentkandidat Aili Keskitalo.

Samerådets menneskerettsavdeling, Eirik Larsen, kritiserte onsdag Sametinget fordi det folkevalgte samiske organet formelt ikke har behandlet forslaget om en sannhetskommisjon.

– Sametinget burde hatt en bred prosess i forkant av høringen, påpeker Larsen.

Leder av Samerådets menneskerettsavdeling, Eirik Larsen, mener Sametinget burde vært raskere ute enn Stortinget med en åpen høring om en sannhetskommisjon om fornorskning. Foto: Jenna Rasmus / NRK

Sametingspresident Vibeke Larsen avfeier kritikken.

– Saken er vedtatt i budsjett i flere omganger, det har vært kjørt seminarer om dette i det sivile samiske samfunnet og det forrige rådet hadde et eget rådsmedlem med ansvar for nettopp dette, sier hun.

Sametingspresident Vibeke Larsen mener Sametingets ønske om en sannhetskommisjon er godt forankret i det folkevalgte samiske organet. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Tydelig signal til Stortinget

Keskitalo mener at den riktige timingen for en slik plenumsbehandlig ville vært i mars, etter at SV hadde fremmet saken på Stortinget allerede i desember 2016.

Hun mener også at det ikke er for sent for Sametinget å sende et tydelig signal på vegne av det samiske samfunnet.

– Vi mener at et plenumsvedtak i neste uke vil sende et veldig tydelig signal til Stortinget. Det vil fortelle at det samiske samfunnet står samlet i ønsket om en kommisjon, og rydde bort all eventuell tvil om det. Derfor tar vi nå ansvar og reiser hastesak til plenum i neste uke og håper å få med oss de andre partiene på det, forteller Keskitalo.