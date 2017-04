NRK publiserte i dag en sak i dag om at villreinen på Tamirhalvøya i Russland er i ferd med å bli utryddet av kinesiske snikskyttere. I artikkelen ble det hevdet at jakten på potensmedisin til kinesere og sørkoreanere har gjort at tallet er halvert. NRK har ikke klart å få verifisert opplysningene som er lagt frem av nettavisen The Siberian Times. Derfor er artikkelen nå avpublisert.