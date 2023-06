SANKS, Samisk nasjonalt kompetansesenter tilbyr krise- og støttesamtaler om opplevelser knyttet til fornorskning og urett under kommisjonens arbeid. SANKS vil veilede aktuelle personer for videre henvisning til kommunen eller til spesialisthelsetjenesten.

SANKS kan kontaktes på:

Mobil: 46 88 11 62 / 46 82 62 89 (hverdager kl. 08.00 – 15.30)

E-post: SANKS.Sannhetskommisjon@finnmarkssykehuset.no

Kirkens SOS: Ring tlf 22 40 00 40, eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no

Røde Kors: Kors på halsen er for deg under 18 år. Tlf: 800 333 21. Skriv eller chat på nettsiden korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no

Mental Helse Ungdom: Rettet mot unge voksne i alderen 18-35 år. Chattetjeneste på nett mandag, tirsdag og torsdag klokka 17.00-20.00: www.mhu.no

Alarmtelefonen for barn og unge: En gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefon 116 111

Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp

Du kan også snakke med din fastlege.