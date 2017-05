EVALUERER EGEN PRODUKSJON: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Anders Leines, NRK

Av hensyn til vær, ulendt terreng og fare for flokksammenblanding med andre reinflokker, er NRKs sakte-TV-sending «Reinflytting minutt for minutt» satt på pause i noen dager.

NRKs øverste sjef benytter anledningen til å komme med sine betraktninger om programmet.

– Vi har hatt noen ville ideer til sakte-TV tidligere – og gjennomført dem. Men først tenkte jeg; er nå dette virkelig mulig? Det viser det seg jo nå at det er. Dette synes jeg er utrolig stas, sier Thor-Gjermund Eriksen.

SISTE «EPISODE» FØR PAUSEN: Her kan du se utdrag fra de siste delene av reinflyttingen, før NRK gikk inn i en pardagers sendepause.

Gikk på ski over reinflytteområdet

– Dette løfter frem naturen og det samiske. Det er noen helt fantastiske bilder vi opplever, sier kringkastingssjefen.

– Jeg mener det er veldig viktig at samisk kultur, språk og tradisjoner vises frem på de store arenaer. Det er da man får større respekt og at samisk kultur kommer bedre frem – og på en god måte.

– Tente du på ideen med en gang?

– Ja. Jeg syntes det var veldig morsomt at vi også kunne få lage sakte-TV fra Sápmi. Det er jo bare ett år siden jeg gikk på ski over denne vidda fra Karasjok til Alta. Sånn sett har jeg jo et personlig forhold til området, forteller Thor-Gjermund Eriksen.

TEKNOLOGISPEKKET KJELKE: Den såkalte «regigumpien» til NRK har blitt et ikonisk symbol for sakte-TV-produksjonen «Reinflytting – minutt for minutt». Foto: Rebecca N. Strand / NRK

– Vet ikke hvordan dette går

– Hadde du klart å holde «regien» på disse reinsdyrene?

– Nei, det hadde jeg garantert ikke klart. Og jeg er veldig glad for at det ikke er jeg som skal gjøre det, svarer NRK-sjefen med en munter tone.

Det at det er en smule krevende å holde styr på en stor flokk med reinsdyr, innenfor rammen av en sakte-TV-produksjon, er en del av årsaken til at Eriksen finner produksjonen spennende.

– Det er ikke så lett å planlegge alt. Vi vet ikke helt hvordan dette går. Det er noen av dyra som springer dit de ikke bør, også videre. Det er jo noe av grunntanken her at vi skal vise det som skjer, men i en flott innpakning fra vidda.

Julebord-idé?

Det har riktig nok vært en viss dose kritiske eller fleipende kommentarer å spore i sosiale medier mot NRKs «Reinflytting – minutt for minutt».

Blant annet kommenterte Facebook-humorsiden «Vanskeligere liv» at ideen måtte ha blitt unnfanget på et NRK-julebord:

Kringkastingssjefen mener på sin side sakte-TV slår an blant seere.

– Det er jo ikke sånn at hele Norge sitter foran TV til enhver tid. Men det er veldig mange som har noen minutter, en halv eller en hel time til å kunne sette seg ned for å nyte programmet. Fra tidligere produksjoner vet vi at dette er noe folk setter pris på, sier Thor-Gjermund Eriksen.