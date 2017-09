Slik blir valgsendingen for deg i Sápmi

– Dette blir skikkelig spennende, sier programlederne Thor Thrane, Kjell Are Guttorm og Anne Marie Hætta.

I år blir valgsendingen annerledes. NRK Sápmi streamer nett-tv fem timer fra klokken 20.00 valgdagen. Dette sendes også på DAB radio.

– Vi har sendt radio utover valgnatta før, men nå gjør vi noe vi aldri har gjort før. Alt sendes direkte på nett også. Nå får vi vist frem hele Sápmi med bilder og med spennende personer, sier en entusiastisk Kjell Are Guttorm.

Det er nemlig første gang NRK Sápmi sender direkte nett-tv på selve valgdagen og ut over de sene nattetimer. Fokuset blir på resultater, politisk analyse og intervjuer med politikerne, samtidig som vi følger valgvakene i Oslo, Trondheim, Alta, Karasjok og Tromsø.

-Nå trøkker vi skikkelig til! Det er litt som å hoppe utfor skyskraperen sendemessig. Det blir politikk, historie og kunst i en herlig miks i sendingen. Vi håper det treffer publikum, sier nyhetsredaktør Jan Rune Måsø.

Aili Keskitalo og Ronny Wilhelmsen under denne ukens presidentduell. Foto: Tanja Linnea Eriksen Nordbye / NRK

Send inn spørsmål LIVE

På valgdagen og utover kvelden kan du i tillegg til streamen følge med på vårt nyhetssenter, hvor du får jevnlige oppdateringer fra valget.

Der får du også muligheten til å chatte med en av våre journalister hele kvelden, som svarer på dine spørsmål om sametingsvalget.

– Vi gjør dette fordi vi mener det er viktig at det er en bred dekning av valgresultatene også for samene. Dette er samfunnsbyggende og et viktig oppdrag for NRK, sier Måsø.

Som et avbrekk fra analyser og politiske intervjuer, får du under sendingen oppleve den samiske kunstneren Linda Aslaksen, som over flere timer skal lage street-art på direkten.

– Hva hun lager vet vi ikke. Men det er hennes tolkning av hvor vi står i den samiske atmosfæren nå, sier Måsø.

Helga Pedersen har forlatt politikken og jobber nå som sauebonde i Finnmark. Foto: Marte Lindi, NRK

Livet etter politikken

Politikere som kommer er blant annet Sametingspresident Vibeke Larsen. I den siste meningsmåling gjort for avisen Ávvir og NRK Sápmi, ser det ut som at hun vil ryke ut av Sametinget.

I vinter trakk Aps sametingspresidentkandidat Helga Pedersen seg etter en intern konflikt i Ap. På mandag vil publikum få høre hvordan hun opplever å måtte se politikken fra sidelinjen etter mange år i rikspolitikken.

Mannen som overtok presidentkanditat-vervet i Ap, Ronny Wilhelmsen, kommer sammen med rivalen Aili Keskitalo (NSR) til sendingen. De møttes nylig til en duell som også ble sendt på NRK1.

NRK Sápmis nett-sending kan du se her eller på vår forside fra kl. 20 mandag 11. september: