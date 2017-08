Norsk bil involvert i bilulykke i Finland

Det var rundt klokken 15:34 i ettermiddag politiet fikk beskjed om en trafikkulykke.

–Da vi kom frem til ulykkesstedet ble det klart for oss at det gjaldt en norsk og en finsk bil som hadde kollidert i følge av det som ligner på et brudd av vikeplikt, opplyser politi fra Karasjok lensmannskontor, Arvid Næss.

Kollisjon på grensa mellom Norge og Finland

Ulykken skal ha skjedd i et kryss hvor da en av bilene har kjørt på den andre. Den norske bilen kom kjørende på forkjørsveg i retning Kirkenes, og ble trolig truffet av en bil som kom fra retning Aŋŋel, i Finland. Til sammen skal det ha vært fire involverte i ulykken.

Sendt til sykehus

TO PERSONER SENDT TIL SYKEHUS: En ble trolig skadd etter kolisjonen. Foto: Frode Grønmo / NRK Sápmi

Det var to personer i den norske bilen, som da trolig var på vei i retning av Kirkenes, hvor det etter det NRK Sápmi erfarer skal være en liten jente.

Kort tid etter ulykken skal en av de involverte, den lille jenta klaget over smerter i hode og nakke regionen, vedkommende ble dermed sendt med ambulanse til Karasjok, hvor da helikopter fraktet dem videre til Hammerfest sykehus.

–Skade omfanget kan vi ikke si så mye om, den skadde blir undersøkt av lege i Hammerfest sykehus hvor det da blir bekreftet endelig skadeomfang. Det vi vet er at den skadde uttrykte seg å ha smerte hode og nakke regionen, forklarer politi Arvid Næss.

Politiet opplyser om at det ikke skal være snakk om store personskader. Finsk politi overtar videre etterforskning av saken.