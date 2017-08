Norgesmesterskap arrangeres i Karasjok

Karasjok motorklubb skal arrangere norgesmesterskap i snowcross 15. desember i år.

Norgesmesterskapet er tenkt å arrangeres på Karasjok crossbane.

– Arrangementet er samme helg som førjulsturneringen 15. desember. Vi gleder oss, save the date, skriver Karasjok motorklubb på Facebook.

Ávvir (+) omtalte saken først.

Utfordringer knyttet til arrangementet

Mørketid og kulde er noe som kan forekomme i perioden mesterskapet skal avholdes.

Dette fører til ulike utfordringer for arrangørene.

– Første utfordring er jo mørketiden, et krav er at det skal være lys på crossbanen, vi har lys, men ikke alle er fungerende. Det må vi få ordnet før det blir mørkt og kaldt, forteller Karl Edvard Balto nestleder for KMK.

ÅRSTID: Slike lysforhold vil det ikke bli under norgesmesterskapet som arrangeres under mørketiden, men nestleder i KMK forteller at de vil ordne godt lys til arrangementet. Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Andre utfordringer som kan forekomme er knyttet til kulde, men været er noe de ikke kan vite nå allerede.

– Men om du skal kunne kalle deg norgesmester, så skal du kunne kjøre når det er kaldt også, sier Balto med en lattermild tone.

Vil bidra til bedre rekruttering

Karl Edvard Balto ser på rekruttering i scootersporten som ekstremt viktig for å bevare sporten.

Han vil gjerne få til et arrangement under norgesmesterskapet for de minste.

REKRUTTERING: Karl Edvard Balto ser på rekruttering i scootersporten som ekstremt viktig og vil gjerne få til et arrangement for de minste. Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

– Vi sliter litt med rekruttering i scootersporten, og håper at et arrangement lignende som knøttecross vil være med på å bedre dette, forteller en håpefull Balto.

Håper på nok kjørere

Motorklubben har ikke offentliggjort påmeldingsfristen enda, men håper de beste snowcross kjørerne i Norge stiller til start.

– Det er jo snakk om NM, og da bestemmes det jo hvem som er Norges beste, sier Balto.

Om det blir en ny samisk norgesmester vites ikke, men Balto forteller at de samiske kjørerne har klart seg bra i tidligere konkurranser og at de forhåpentligvis klarer seg bra nå også.