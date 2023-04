Fosen-saken er tema i flere innlegg ved samiske representanter under FNs permanente forum for urfolksspørsmål (UNPFII) i New York.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi, sammen med andre representanter for samisk ungdom, ba delegatene om å høre på deres bekymringer.

– Norge vil fremstå som et veldig diplomatisk og bra land, men vi forteller hvordan situasjonen er, hvordan de behandler deres eget urfolk, sier Näkkäläjärvi til NRK.

Näkkäläjärvi er medlem i NSR Nuorat, og var en av de som aksjonerte mot statens behandling av Fosen-saken.

Hun påpeker at selv om Fosen vant i retten for over 550 dager siden, har ingen konkrete tiltak blitt igangsatt.

– Jeg forventer at delegatene her hører hva vi forteller om Fosen-saken og hvilken krise vi i Sápmi er i.

Tar opp Fosen-saken i FN for andre gang

Det norske Sametinget har også tatt opp saken i New York, slik de gjorde under fjorårets forum.

– Så lenge det ikke er kommet en løsning på hvordan vi får en stopp på det pågående menneskerettighetsbruddet, så fremmer det et behov for å igjen ta saken opp i FN, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Hun understreker viktigheten av urfolksforumet som et av de største møtene som arrangeres for urfolk, hvor også alle FNs medlemsland kan delta.

– Vi vil jobbe for at dette ikke skjer med andre urfolk, og også at Norge blir nødt til å følge dommen fra Høyesterett og gi en garanti for at dette aldri vil skje igjen.

– Staten følger ikke rettssystemet

Ánde Somby, professor ved UiTs juridiske fakultet, mener saken er spesiell.

– Det som er det store spørsmålet, er om det er så stor lobbyvirksomhet og så mye penger at staten derfor ikke følger rettssystemet slik en stat vanligvis ville gjort, funderer han.

Juridisk fakultet presenterte torsdag saken i et side-arrangement på FNs hovedkvarter i New York.

Somby bemerker også at dette kan gå utover Norges renommé som en stat som respekterer rettssystemene og menneskerettighetene.

– Det blir som en stjerne som faller fra himmelen.

– For samer betyr det at de ikke kan stole rettssystemet, og når det betyr det for samer, så må hvert menneske i Norge begynne å betvile om man kan stole på bestemmelser gjort i rettssystemet. Det er en svært alvorlig situasjon, understreker professoren.

Jobber for å finne løsninger

Statssekretær i Olje- og energidepartementet Elisabeth Sæther forstår Sametingets bekymring.

– Jeg har forståelse for at Sametinget vil løfte saken på nytt. Når det er sagt, har vi jobbet helt siden dommen i Høyesterett falt med å finne løsninger i denne saken og tok umiddelbart kontakt med partene, sier Sæther.

Deres hovedfokus er å komme frem til en løsning, forklarer hun.

– Dessverre er vi fortsatt der at vi jobber med å sette et utredningsprogram som gir oss nødvendig kunnskap for å kunne fatte nye vedtak som kan sikre reindrifta sine rettigheter på Fosen.

Belyses internasjonalt

Wasiq Silan, representant for Tayal-folket i Taiwan, har fått et nytt bilde av Norge under UNPFII.

– Jeg har alltid hatt et veldig positivt bilde av Norge og den norske stat, men etter å ha hørt om Fosen-saken i dag, falt jeg på at den ikke er perfekt, det er ikke en feilfri stat, sier hun.

Silan understreker at det er ulikheter mellom ulike samfunn, og noen ganger glemmer den sosiale velferdsstaten denne ulikheten i universalismens navn.

Hun mener den nordiske velferdsstaten, inkludert den norske stat, har en blindsone når det gjelder å se mennesker fra bestemte grupper, slik som urfolk, og at det å behandle alle likt ikke vil føre til likestilling.

– Det er en stor påminnelse for stater om å gjøre en innsats for å sikre at marginaliserte grupper, som for eksempel urfolk, ikke neglisjeres.

Har fortsatt håp

Til tross for mangelen på konkrete tiltak, har Elle Rávdná Näkkäläjärvi fortsatt tro på at man kan komme til en løsning.

– Det var selvfølgelig en stor gevinst for oss at media rundt om i verden begynte å skrive om saken og jeg forventer konkrete handlinger, og jeg har også håp om at det kommer en løsning.

Hun mener UNPFII er en viktig møteplass for urfolk og arena for å løfte viktige saker.

– Motivasjonen ble veldig styrket under aksjonen, og når vi ser hvor mye støtte vi har fått, ikke bare i Sápmi, ikke bare i Norge, men i hele verden. Det hjelper også å komme hit og møtes med andre urfolk og andre urfolksungdommer.