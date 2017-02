Norga ain dáruiduhttá sápmelaččaid

– Manin Norga ain dáruiduhttá sápmelaččaid? Dan dat jearra beakkán doavttir Per Fuggeli Norgga stáhtaministár Erna Solbergas, VG-kronihkka čállosis. Fuggeli cuiggoda dan go Solberg virgádii Ovddádusbellodaga Per Willy Amundsena justiisaministtarin. Amundsen lea earret eará čuoččuhan ahte sápmelaččat eai leat eamiálbmot.