Aili Keskitalo i Norske Samers Riksforbund offentliggjorde mandag det nye sametingsrådet.

Hun valgte disse rådsmedlemmer: Mikkel Eskil Mikkelsen, Henrik Olsen og Silje Karine Muotka, alle fra NSR. Berit Marie E. Eira fra Flyttsamelista og Ellinor Marita Jåma, fra Åarjel-Saemiej Gielh, som må dele på et rådssete med hvert sitt 2 års periode.

Det nye sametingsrådet. Fv: Mikkel Eskil Mikkelsen, Henrik Olsen, Aili Keskitalo og Silje Karine Muotka, alle fra NSR. Berit Marie E. Eira fra Flyttsamelista og Ellinor Marita Jåma, fra Åarjel-Saemiej Gielh. Foto: Nils Johan Heatta / NRK

Lederartikkelen til den største avisen i nord-Norge, Nordlys, antyder at sametingspresidenten følger ikke samfunnsutviklingen i Sápmi.

Skjalg Fjellheim Foto: Privat

– Hun(Aili Keskitalo red. anm.) kunne ha tatt innover seg at det bor svært mange samer i en by som Tromsø. Det foregår en urbanisering i hele verden. Urfolk er også en del av denne urbaniseringen. Dette er en trend som skjer her hos oss, og det bør også speile bedre i samepolitikken etter min oppfatning, sier politisk redaktør i avisa Nordlys Skjalg Fjellheim til NRK Sápmi.

I Nordnorske debattsiden skriver Nordlys avisa følgende;

Senterpartiet er ikke med i selve sametingsrådet, men er en del av flertallsgrupperingen, og får en sterk innflytelse gjennom ledelse av viktige komiteer. Det forsterker inntrykket av at Sametinget priroriterer bygderomantikken, mens store velgergrupper i byene blir oversett.

Dette betyr at den store samebyen Tromsø heller ikke denne gang blir representert i den politiske ledelsen av Sametinget.

Aili Keskitalo har ikke besvart NRK Sápmis hendvendelse om å svare på kritikken til avisa Nordlys.