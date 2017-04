Ni måneder gamle Mihkkal Heandarat er med på sin første reinflytting

Se video lenger nede i artikkelen!

Både mamma Rávdná Biret Márjá og pappa Aslak Ante sjekker at alt er i orden med lille Mihkkal Heandarat før de legger ham inn i den røde sykkelvogna, som er festet bak i sleden på snøskuteren.

– Denne er veldig bra å ha. Inne i sykkelvogna ligger gutten trygt og godt, og plastvinduet forhindrer at han får snøspruten fra skuteren mot seg. Og denne vogna kan vi bruke både på vegen og i snøen hvis vi fester meier på den, forklarer Aslak Ante Sara.

Den oppfinnsomme reineieren, hans familie og den andre i reinbeitedistriktet Fálá har denne uken blitt kjent for det norske folk i NRKs sakte-TV «Giđđajohtin minuvttas minuktii - Reinflytting minutt for minutt». Sendingen startet mandag kveld og vil gå døgnet rundt i cirka en uke.

FAMILIEIDYLL PÅ VIDDA: Mamma Rávdná Biret Márjá Eira Sara, sønnen Mihkkal Heandarat og pappa Aslak Ante Sara. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Reinen og naturen bestemmer alt

Sendingen skulle egentlig har startet allerede på fredag, men da var ikke reinen klar til å røre på seg.

Flokken sto bom stille og mesket seg med godsaker, som både naturen selv og reineierne har ordnet med. Derfor ble sendestart utsatt til mandag kveld.

– Beitet på vidda er veldig dårlig nå på grunn av mye snø, som er hardpakket. Reinen har rett og slett problemer med å komme til «matfatet». Dette så vi tidlig i vinter og derfor begynte vi å vende dem til å bli fôret, slik at de vil klare den strabasiøse turen fra vidda til kysten, forklarer Aslak Ante Sara til NRK.

Mihkkal Heandarat har det trygt og godt i en sykkelvogn på skutersleden. Mamma Biret Márjá Eira Sara sjekker at alt er i orden før turen fra Šuoššjávri fjellstue starter. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Det første døgnet i NRKs «Giđđajohtin minuvttas minuktii - Reinflytting minutt for minutt» ble veldig stillestående.

Reinen var nemlig ennå ikke klar til å la seg flytte nordover mot kysten og det forjettede sommerbeitelandet på Kvaløya. Den ville heller stå å beite på vidda.

– Viktig å ha hele familien med

Mihkkal Heandarat har mange hjelpere under turen. Bestemor, mor og tante har etter tur ansvaret for den lille. Selvsagt tar pappa også i en tørn når det trengs.

– Jeg er oppvokst med at hele familien er med på vårflyttingen. Det er veldig fint, sier Aslak Ante Sara.

SE VIDEO: Bestemor Kirsten Ravna Somby Sara koser seg sammen med barnebarnet Mihkkal Heandarat. Se hvordan den ni måneders gamle gutten blir klar for reinflytting. - Foto/redigering: Nils John Porsanger Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Bestemor Kirsten Ravna Somby Sara koser seg sammen med barnebarnet Mihkkal Heandarat. Se hvordan den ni måneders gamle gutten blir klar for reinflytting. - Foto/redigering: Nils John Porsanger

For sin lille sønn har han et spesielt håp for fremtiden.

– Det er viktig å ha de minste med så tidlig som mulig. Da vil de kunne bestemme om det er dette de vil ha som sitt fremtidige yrke når de blir voksen, sier Aslak Ante Sara og ser på sin sønn.

Han leverer fra seg gutten til sin mor, slik at han kan tenne bål i lavvuen og koke kaffe til de voksne som er der.

– Viktig å pakke riktig

Reineierens kone, Rávdná Biret Márjá Eira Sara, sier at hun var litt nervøs da hun holdt på å pakke til denne turen.

– Jeg måtte passe på at vi har med alt det vi trenger av mat, klær og andre nødvendigheter. Samtidig var det viktig å ikke ta med altfor mye. Alt skal jo fraktes på skutersleden over lange avstander og i vanskelig terreng. Nå er jeg mye roligere. Jeg tror nemlig vi ha med oss det vi trenger og bare det, sier hun.

Mamma Rávdná Biret Márjá Eira Sara har en viktig jobb å gjøre under vårflyttingen. Hennes deltagelse er med på å føre tradisjoner og kunnskap til neste generasjon. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Den unge kvinnen er veldig glad for at hun har god hjelp og støtte på turen.

– Det er veldig bra at bestemor er med. I tillegg er tante også god å ha. Mihkkal Heandarat sitt søskenbarn er også flink til å finne på ting sammen med gutten. Sønnen vår har et trygt og godt miljø å vokse opp i, fastslår hun.

Aslak Ante Sara sier han har veldig mange gode minner fra barndommen i forbindelse med reinflytting om våren.

– De beste minnene må være da en reinsimle fødte under vårflyttingen og reinkalven ble lagt i sleden fordi den ikke klarer å følge resten av flokken. Da fikk jeg ligge sammen med den lille reinen. Det er fantastiske minner fra barndommen.