Nærmere 100 reinsdyr stupte i døden

– En reineiers verste opplevelse, sier Torstein Appfjell, leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt til NRK.

Det var kollegaen til Appfjell som satt på skuteren. NRK har vært i kontakt med han, men ikke lyktes å få en kommentar.

Mandag holdt reinbeitedistriktet i Bindal kommune i Nordland på med reinflytting fra vinterbeite til sommerbeite da dyretragedien skjedde.

– Reinflokken havnet i en skrent med bare blank is. Dyrene har tydeligvis mistet fotfestet og falt utfor. Resultatet var at et stort antall dyr slo seg i hjel.

Appfjell forteller at det er mye is i området og bratte fjell.

– Rundt 80–100 er antatt døde etter fall fra stupet, sier han.

Også menneskeliv kunne ha gått

Appfjell satt i et helikopter da ulykken inntraff. Og han fløy over stedet der reinsdyrene hadde sklidd i stupet.

Han så etter hvert at en person på skuter holdt på å skli i samme stup, men som klarte å klamre seg fast i snøen.

Torstein Appfjell i Jillen-Njaarke satt i helikopteret da ulykken skjedde. (Bildet tatt ved en tidligere anledning) Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Når man er vitne til at det verste kunne skjedd, at det kunne ha gått et menneskeliv, da blir man redd.

Han sier at han aldri har vært med på lignende tidligere, og dette er en reineiers mareritt. Det var rein som fortsatt var i live, men som de måtte avlive på grunn av brukne bein eller andre skader.

– Man får en psykisk knekk når slike ting skjer. Og skuteren, som er totalvrak, lå blant de døde dyrene.

Massive tap

De var på vei fra vinterbeite til sommerbeite mot Mosjøen da ulykken skjedde. Det er ikke lenge til simlene skal kalve, men blant de døde dyrene var det mange produksjonsdyr.

– Dette er også et økonomisk tap for oss, og det vil gå utover den totale bestanden.

Appfjell er på vei opp til ulykkesstedet sammen med en representant fra Fylkesmannen for å kartlegge situasjonen og dokumentere omfanget.

Han opplyser om at han også har vært i kontakt med Jernbaneverket i dag. Der fikk han fikk vite at et reinsdyr er påkjørt av toget.