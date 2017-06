– Det er veldig gledelig å høre, utbryter forelder Ailo Kemi Gjerpe.

Han og andre samiske foreldre i Bodø har i lang tid kjempet for å få opprettet en egen samisk barnehage eller barnehageavdeling.

Nå foreslår kommunens administrasjon at det opprettes en egen samisk barnehageavdeling med oppstart høsten 2018.

– Det betyr veldig mye. Det å høre og prate samisk daglig er alfa og omega for at barna skal få et sterkt og trygt språk, understreker Gjerpe.

– Det holder ikke bare at barna prater samisk hjemme, eller bare i barnehagen. De må prate samisk hele dagen, sier småbarnsfaren, og understreker at barna er mange timer i barnehagen i løpet av en dag.

Forelder Ailo Kemi Gjerpe understreker at barna bør høre samisk gjennom hele dagen. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ventet i ti år

For ti år siden ba samiske foreldre i Bodø om en egen samisk barnehage for at barna skal kunne lære seg mer samisk.

Det har de enda ikke fått. I dag har barna et samiskspråklig tilbud deler av tiden i én av kommunens barnehager.

I fjor høst fortalte rådmannen til NRK at kommunen jobber med å etablere en egen samisk barnehageavdeling.

Rådmannen foreslår nå at en egen samisk barnehageavdeling opprettes høsten 2018.

– Det er en målsetting at opprettelse av egen samisk avdeling ved Jentoftsletta barnehage skjer med oppstart til barnehageåret 2018/2019, skriver rådmann Rolf Kåre Jensen i møteinnkallingen til komité for oppvekst og kultur, som skal behandle saken kommende onsdag.

Kommunen legger opp til at det er lulesamisk som skal brukes i denne barnehageavdelingen, som blir én av to barnehager i Norge hvor barna får lære seg lulesamisk.

Rådmann Rolf Kåre Jensen foreslår oppstart høsten 2018. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Avgjøres om to uker

Den endelige avgjørelsen tas politikerne i bystyret 15. juni.

– Med egen samisk avdeling, vil de samiske barna få et samisk heldagstilbud, hvor det stilles krav om samisk som hovedspråk og det forutsettes at personalet behersker samisk språk, skriver Jensen i innstillingen til komité for oppvekst og kultur.

Men helt problemfritt ser det ikke ut til å bli.

– Å rekruttere ansatte som kan lulesamisk er en utfordring. Barnetallet på en samisk avdeling vil trolig ikke være konstant. Det vil være en usikkerhet i antall søkere til samisk avdeling fra år til år. Blir det færre barn på avdelingen, vil den bli dyrere å drive, og det vil føre til økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, lyder det videre i forslaget.