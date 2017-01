Nå skal de samiske foreldrene bli hørt

Dette uttaler samisk medlem av det statlig oppnevnte Foreldreutvalg for barnehager (FUB), Miriam Paulsen.

Sammen med Foreldreutvalg for grunnskolen (FUG) innkaller de til en stor konferanse der barns og foreldres rettigheter blir tema, og der fagpersoner og foreldre treffes.

Konferansen er et resultat av at det har vært reist spørsmål om et nettverk der samiske foreldre kan møtes for å dele erfaringer og diskutere, og også skape gode relasjoner.

– Med bakgrunn i behov for dialog og kunnskap innen ulike tema og fagfelt knyttet opp mot samiske barns hverdag, rettigheter og framtid, så vi at dette er fin mulighet til på arrangere en konferanse der vi tar opp disse temaene, sier Miriam Paulsen.

Sammen med Henrik Gaup i det nasjonalt valgte Foreldreutvalg for grunnskolen (FUG) ønsker Miriam Paulsen (FUB) at fagpersoner og foreldre skal møtes til diskusjon og samtaler om viktige tema om barns og foreldres rettigheter. Foto: Anne D. NIlsen FUB/FUG

Erfaringer som verktøy

Konferansen arrangeres i forbindelse med jubileumsfeiringa Tråante 2017, og fokuset er å legge til rette for en arena for både fagpersoner og foreldre.

Målet er først og fremst foreldre, samiske foreldre i barnehage og skole, eller foreldre som har interesse i samisk spørsmål, forteller Miriam Paulsen.

– Vi har også invitert ansatte i barnehage og skole samt en rekke fagpersoner, og håper nå at mange foreldre og ansatte i barnehage og skole kjenner sin besøkelsestid, uttaler Miriam Paulsen.

Paulsen ønsker nå å høre om andres hverdag, og andres erfaringer knyttet til både barnehage og skole.

– Når jeg er samisk representant i FUB så synes jeg det er veldig kjekt å bli kjent med andre foreldre i hele Sápmi. Jeg kjenner jo heller ikke til alle utfordringer i hele Sápmi.

Og så er jo dette en fin mulighet for meg å bli kjent med andre foreldre, og at de kan ta kontakt med oss som sitter i utvalgene dersom de har behov for å løfte forhold som angår barnehage og skole.