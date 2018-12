Nå har «Berit» fortalt om voldtekten til politiet: – Jeg er så lettet at jeg nesten kan fly

I dag er det en helt annen 18-åring som forteller hvordan hun har det.

«Berit» var en av kvinnene som i høst fortalte om voldtekt i Sápmi.

Hun ble utsatt for et overgrep for halvannet år siden. Dette førte til at livet ble vanskelig både for henne og resten av den nærmeste familien.

Det som skjedde var at en mann hun trodde skulle besøke ham som bodde i boligen, kom dit.

– Da jeg skjønte hva som var i ferd med å skje, var det for sent. Jeg fikk panikk. Etterpå visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, fortalte hun til NRK i høst.

Har snakket med politiet

«Berit» følte seg truet til taushet, og våget derfor ikke å anmelde saken til politiet.

I månedene etter hendelsen har hun gått ukentlig til psykolog. Nå takker hun mora og psykologen som ga henne styrke og oppmuntring til å snakke med politiet.

TØFF TID: «Berit» og mora bor i ei samisk bygd. Hun er en av mange kvinner i Sápmi som har opplevd overgrep. Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Jeg kan være ute blant folk igjen. I over et år holdt ubehaget og sorgen meg nede, men nå er dette borte. Livet er lettere å leve igjen. Jeg kan puste, forteller den unge kvinnen når NRK møter henne igjen.

Årsaken til lettelsen er at «Berit» nå har vært hos politiet i nabokommunen. Der fortalte hun alt om episoden i boligen. Møtet ble et positivt vendepunkt for henne.

– Min sikkerhet er ivaretatt nå. Politiet vet om saken og om mannen som gjorde dette mot meg. Tidligere har jeg fryktet for hva som kunne skje med meg. Hvis jeg blir utsatt for noe ubehagelig fra mannen kan jeg varsle politiet, og da kan de gripe inn. Det kan for eksempel skje ved et besøksforbud, sier hun.

«Berit» har ikke anmeldt mannen.

– Jeg føler at jeg takket være støtten fra mor, psykologen og politiet, kan gå videre i livet. Det er også godt å vite at jeg ikke er alene, sier hun.

Hun forteller også at de andre kvinnene i Sápmi som har fortalt om sine opplevelser, har hjulpet henne.

– Jeg er så lettet at jeg nesten kan fly, sier «Berit» smilende.

– Flere har kontaktet oss

Indre Finnmark familievernkontor og Regionalt samisk kompetansesenter har merket en større pågang etter NRK-reportasjene om seksuelle overgrep i Sápmi.

– Flere enn før har tatt kontakt. Det har blitt lettere for mange å søke om hjelp, sier Eilif Norvang som er daglig leder ved senteret.

– Samtidig er vi klar over at for mange starter det en prosess. Det kan ta uker eller måneder før folk oppsøker oss. I den siste tiden har vi imidlertid også opplevd at noen har kommet til oss dagen etter NRK-reportasjen om voldtekt, sier Norvang.

STÅR KLAR: Eilif Norvang er leder ved Indre Finnmark familievernkontor. Han arbeider også ved Regionalt kompetansesenter. Norvang har også arbeidet mye med Tysfjord-sakene. Foto: Nils John Porsanger / NRK

Han sier reaksjonen til «Berit» og andre kvinner som har begynt å snakke høyt om overgrep, er vanlig.

– Følelsen etter å ha åpnet seg og fortalt om voldtekt, kan oppleves som å få vinger. Vi som er et lavterskeltilbud står alltid klar til å ta i mot folk som trenger noen å snakke med, sier Norvang.

Han sier seksuelle overgrep som voldtekt, fortsatt er tabu å snakke om i det samiske samfunnet.

– Men vi ser nå etter NRK-sakene at flere og flere åpner seg. Mange får mot til å snakke om dette, og det er et viktig skritt mot noe bedre, sier han.