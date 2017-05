Nå er reinsdyrene til Sara-familien endelig på sommerbeite

Onsdagsmorgen hadde NRK-teamet gjort seg klare for å filme finalen av sakte-TV produksjonen «Reinflytting minutt for minutt». Der det skulle være spektakulære bilder av hundrevis av reinsdyr som svømmer over fra fastlandet til Kvaløya. Men slik ble det ikke da værgudene satte en stopper.

Aslak Ante Sara Foto: Oscar Henrik Biti Næss / NRK

– Det skal bli enda kjøligere fremover, så vi frykter for reinen dersom de skal svømme nå når det er så kaldt. Når de ikke blir tørre så fryser de, og simlene som venter kalv kan miste kalvene. Risikoen er rett og slett for stor, sa Aslak Ante Sara i går.

Men nå er reinsdyrene trygt på den andre siden av havet, nærmere bestemt Kvaløya. For å komme over dit måtte de benytte seg av pram.

Pram er landgangsfartøy der dekket er delt opp i båser for å ha reinsdyrene i, slik at de ikke presses for mye mot hverandre.

Her har reinsdyrene ankommet Kvaløya Foto: Tor Even Mathisen

– Vi valgte å avslutte tidligere

NRK Sápmis programredaktør, Ole Rune Hætta, sier at de kunne ventet med å avslutte direktesendingen til i dag, men at de heller valgte å avslutte på topp.

NRK Sápmis programredaktør Ole Rune Hætta Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Hadde reinsdyrene svømt kunne vi kanskje ventet, men det ble ikke den finalen vi hadde håpet på. Vi har gjennomført den mest ekstreme tv-sendinga i historien noensinne, og avslutte en slik sending med å vente, virket ikke som en bra avslutning.

Han sier at reisen med reinbeitedistrikt 20 Fálá har vært utrolig tøft å jobbe med. Det på et sted uten dekning og bilvei i en uke. Samt at de har lært mye, og håper også at seerne har lært mye.