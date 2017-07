Myggen suger opp inntekten til bonde Jon Evald

– I det siste har det blitt mye mer mygg. Jeg vet ikke om det er mer enn andre år, men man vet jo at her i Kautokeino er det mye mygg, sier bonden Jon Evald Hætta.

For å beskytte kyrne mot insekter, så må Kautokeino-bonden smøre dem inn med myggmiddel. I tillegg er det en annen, ulovlig handling han velger å gjøre.

UTE: Om dagen har Jon Evald kyrne ute, men om natten er småkrypene en evig plage for de store dyrene. Foto: Morten Pettersen / NRK

– I den verste myggtiden tar jeg kyrne inn om natten, forteller han, og legger til at det handler om dyrenes velferd.

Å ta inn kyrne om sommeren er ikke lov ifølge «forskrift om hold av storfe». Der står det at kyrne skal være ute i minimum 16 uker i sommerhalvåret.

Går ut over melkeproduksjonen

Ved å ta inn kyrne klarer ikke Hætta å oppfylle dette kravet.

– Kyrne blir så oppspist av insekter at det blir en plage. De klarer ikke å få ro. Det fører til at det blir mindre melkeproduksjon, og det fører til tap for meg.

I sommer er det mye både mygg, knott og klegg. Spesielt i Indre Finnmark. I år har det vært en våt vår og forsommer, og dermed har myrene der insektene har egg hatt godt med vann.

SVERMER: NRK testet hvor mye mygg, knott og klegg som samles ved å kjøre en tur og gjøre motoren varm. Videoen snakker for seg selv. Du trenger javascript for å se video. SVERMER: NRK testet hvor mye mygg, knott og klegg som samles ved å kjøre en tur og gjøre motoren varm. Videoen snakker for seg selv.

Mattilsynet: – Finnes unntak

I en e-post til NRK skriver Mattilsynet at det er mulig å søke om dispensasjon fra å ha kyrne ute i sommerhalvåret.

– I «forskrift om hold av storfe» er det krav til at storfe skal ha mulighet til fri bevegelse og mosjon i løpet av sommerhalvåret. Steder der det er stor insektplage må det finnes løsninger som tar hensyn til dette, skriver seniorinspektør Helene Weydahl Guttorm.

Hun skriver at de aller fleste klarer å løse kravet ved å tilpasse driften til lokale forhold.

– En bonde som lurer på hvordan han skal forholde seg til regelverk som Mattilsynet forvalter, bør ta kontakt med Mattilsynet lokalt for å få veiledning.