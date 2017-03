Trodde man måtte være same

Det første møtet mellom Tuva Syvertsen og hennes joikelærer Frode Fjellheim ble en samtale der Tuva fortalte at hun aldri har tenkt på at nettopp hun selv kan lære seg joiking. -Jeg har alltid trodd at man må være same for å kunne gjøre det, sier Tuva. -Nei, det er jo ikke en medfødt egenskap, men heller noe man tilegner seg, sier Frode til sin elev.

Ett av Frodes forslag gikk ut på at Tuva skulle joike en trekule Du trenger javascript for å se video.

Marie er stolt over sin samiske bakgrunn

Tuva har fått vite ganske mye om samboer Maries samiske bakgrunn. Det hun vet, er at Maries morfar ble bortadoptert da han var liten. Han vokste opp hos en prest og hans kone, som flyttet fra Talvik i Finnmark og sørover. Tuva merker at Marie er stolt over denne arven, og at hun identifiserer seg med den. -Marie vet hva det å få en joik betyr, så hun blir sikkert veldig glad, håper Tuva.

Tuva Syvertsen - Maries joik Du trenger javascript for å se video.

-Har hørt at du er beinhard...

Tuva innrømmer overfor sin joikelærer at hun er nervøs for det som ligger foran henne. At dette egentlig føles som en veldig privat ting. Man skal gjøre noe man ikke kan foran en som er veldig god. - Og du er jo kjent for å være ganske beinhard, sier Tuva til Frode.

Frode og Tuva fant måseegg på inspirasjonsturen sin til Porsanger. Foto: Jan Helmer Olsen / NRK

Joikeprofessor Frode Fjellheim er Tuva Syvertsens lærer i serien Muitte mu - Husk meg. Selv om faren hans er fra Sør-Trøndelag, så har Fjellheim i sin barndom også bodd i Karasjok. Det var ikke noe tradisjon for joik i hans barndomshjem, men det ble en musikkform han tilegnet seg senere i livet. Han er med i gruppa Transjoik, soloartist og komponist, og det var Fjellheim som komponerte åpningsmelodien til den Oscar-nominerte Disney-filmen Frost.