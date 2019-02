Mistet moren til selvmord: – Jeg savner å høre deg flire

Det er nå over halvannet år siden VG publiserte «Den mørke hemmeligheten» i Tysfjord. Etter at saken ble publisert har politiet etterforsket 151 overgrepssaker med tilknytning til Tysfjord.

Til tross for det store omfanget så har ingen blitt straffet for overgrepene Ronja-Katrin Larsens mor ble utsatt for.

Larsen har distansert seg fra Tysfjord. Der er mennesker hun ikke ønsker å treffe på.

– Du kan møte folk i butikken som du vet har gjort de forferdeligste ting, sier Ronja-Katrin Larsen.

Moren var blant informantene til VG som hadde blitt overgrepet. Ett år før Tysfjord-sakene så offentlighetens lys tok hun sitt eget liv.

– Nå ligger hun i en grav i Tysfjord.

Ronja-Katrin Larsen bor nå i Oslo. I Tysfjord har hun ikke bodd siden år 2005. Nå synes Larsen det er rart å bli assosiert med stedet, som stod henne så nært.

Over halvparten av ofrene flyttet fra Tysfjord

Politiet innrømmet i år 2016 at jobben de hadde gjort tidligere ikke var god nok, og gikk grundig til verks etter at noen av ofrene stod frem i media.

– Vi er klar over at det har vært svært krevende for de fornærmede og de har vært modige som har fortalt sin historie, sa politimester Tone Vangen i år 2017.

Da Tysfjord-rapporten ble laget frem viste det seg å være 82 fornærmede i overgrepssaken. På det tidspunktet var det 92 mistenkte i saken.

De fleste av de fornærmede var under 10 år da overgrepene skal ha skjedd. Sakene strekker seg fra 1950-tallet og frem til i dag.

LULESAMISK MILJØ: Det lulesamiske miljøet i Tysfjord holder til på Drag. Stedet er tett knyttet til den omfattende overgrepssaken. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

60 prosent av ofrene har gjort som Ronja-Katrin Larsen, flyttet fra kommunen.

Den første dommen i forbindelse med overgrepene kom i oktober i 2018. I dommen kommer det fram at mannen påstod han var sjaman og tilbød seg å behandle noen av de fornærmede i saken.

Snakket til moren etter hennes død

Etter morens død var det flere perioder der Ronja-Katrin Larsen ikke klarte å skrive musikk. Hun var langt nede.

HEIET PÅ AV MOREN: Ronja-Katrin Larsen forteller i Studio Sápmi at hennes mor var hennes største støttespiller, og hun tror hun ville vært stolt av sin datter. Spesielt over sangen hun har laget til henne. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Etter å ha opptrådt i Den Norske Opera fikk selveste Kongehuset øynene opp for henne.

Hun skulle synge for Kongen og Dronningen i deres Gullbryllup.

– Da bare surret jeg rundt og svevde på en sky, sier Larsen.

Opptredenen i Gullbryllupet ble en suksess. Nylig har hun laget en ny sang. En sang til sin mor.

Den kom til henne da hun en natt tok seg i å prate til moren.

– Jeg savner å høre deg flire, sa jeg til mamma.

Til tross for at hun har et anstrengt forhold til Tysfjord, så mener hun det også finnes gode ting ved hjemstedet.

– Det er utrolig mange fine folk som bor der, vakre omgivelser, og et sterkt samfunn.

