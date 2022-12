Allerede forrige uke var det klart at Frp's sametingsgruppe, bestående av Arthur Tørfoss, ville legge frem et mistillitsforslag mot sametingsråd Hans Ole Eira.

Avisa Ságat omtalte saken først.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er en avtale om duodji, samisk håndverk.

Den såkalte «hovedavtalen for duodjinæringen», er en avtale mellom Sametinget og samiske duodji-organisasjoner.

Avtalen slår fast at Sametinget og duodji-organisasjonene skal samarbeide for å fremme den samiske duodjinæringen.

Duodji kan være alt fra kniver og kopper av tre, til vesker av skinn og kofter. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Mener sametingsrådet har feilinformert

I samisk sammenheng, er Sametinget det øverste politiske organet.

Sametingsrådet kan sammenliknes med den norske regjeringa, mens sametingsplenum kan sammenliknes med Stortinget.

Når Frp beskylder sametingsrådet for å feilinformere plenum, vil det være som at regjeringa feilinformerer eller lyver til Stortinget.

Et mistillitsforslag betyr enkelt og greit at noen i plenum foreslår at rådet har mistet tilliten i plenum. Dersom flertallet er enige, må rådet gå og byttes ut.

Saken handler om at Arthur Tørfoss mener sametingsrådet har misinformert hele plenum om duodjiavtalen.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Det ble nemlig bestemt i oktober at avtalen skal sies opp. Hans Ole Eira blir beskyldt for ikke å ha orientert duodjiorganisasjonen om at sametinget vil si opp avtalen.

Han blir og beskyldt for deretter å ha feilinformert Sametingets plenum om at organisasjonene var informert.

– Vi i Frp vil fremme mistillit mot sametingsråd Hans Ole Eira, fordi vi stoler egentlig mer på duodjiorganisasjonene enn Eira, sier sametingsrepresentant Arthur Tørfoss.

Sametingsråd Hans Ole Eira sier seg ikke enig i beskyldningene. Foto: Kenneth Hætta

Sametingsråd Hans Ole Eira på sin side, sier at han ikke har gjort noe galt.

– Jeg vedgår ikke å ha gjort noe galt. Det har vært et stort og omfattende arbeid som har pågått over flere år, sier Hans Ole Eira til NRK.

På plenumsmøte tirsdag morgen kom det frem at et mistillitsforslag ikke kan fremmes mot ett enkelt rådsmedlem, og derfor fremmet Arthur Tørfoss mistillit mot hele sametingsrådet.

Ble nedstemt

Etter at Sametingets plenum stemte over forslaget om mistillit tirsdag, var det klart at flertallet ikke sa seg enige i forslaget om mistillit. Forslaget ble nedstemt med 12 stemmer for og 27 mot.

På forhånd var det knyttet spenning til hvilke partier som vil støtte mistilliten.

Samefolkets parti, én partiuavhengig representant og Nordkalottfolket stemte for, mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Norske Samers Riksforbund og Flyttsamelista stemte imot.

Likevel mener NRKs samepolitiske kommentator Mona Solbakk at saken vil få følger på Sametinget.

NRKs samepolitiske kommentator Mona Solbakk. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det betyr at Sametinget må bli flinkere på å dokumentere sin møtevirksomhet. Det vil også ha betydning for administrasjonen på Sametinget, sier hun.

Solbakk forteller at opposisjonen nå forventer at dokumentasjon vil være på plass i fremtida, og at de vil følge nøye med.

– Selv om ikke sametingsrådet måtte gå etter saken, så har det nok vært en vekker for dem, sier Solbakk.

– Har ikke gode nok rutiner

– Jeg har gått nøye gjennom saken og all kommunikasjon i saken, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Presidenten mener at rutinene for dokumentasjon er for dårlige. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Hun forteller at hun har full tillit til sametingsrådet, men kritiserer samtidig rutinene for dokumentering av møtevirksomhet.

– Jeg vil gjennomgå våre rutiner, sier hun.

Selv om Arbeiderpartiet stemte mot forslaget, var leder Ronny Wilhelmsen sterkt kritisk til behandlinga av saken, og mener i likhet med sametingspresidenten at dokumentasjon av møtevirksomhet må bli bedre.

– Dessuten har oppsigelsen av avtalen skapt usikkerhet for duodjinæringen, og det må sametingspresidenten ordne opp i, sier han til plenum.