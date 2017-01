Mener at Norges og Finlands avtale om fiske i Tanavassdraget er brudd på lovverket

Norges ambassadør i Finland Åge B. Grutle og det finske jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio undertegnet Tana-avtalen på vegne av Norge og Finland. Sametinget gjorde i går et enstemmig vedtak om å be både Storting og regjering om å forkaste Tana-avtalen (se sak). Reporter Nils Henrik Måsø, foto/redigering: Harry Johansen Du trenger javascript for å se video.