Meldte seg selv for ulovlig fiske

Anne Nuorgam, Heidi Eriksen, Kati Eriksen og hennes 17-år gamle sønn, Erke Eriksen dro på fisketur i Utsjok i Finland på lørdag uten fisketillatelse.

Onsdag valgte de å publisere hendelsen og dele det med den finske utmarksregjeringens naturvern.

FISKER: Kati Eriksen og sønnen Erke trosser loven og fisker ulovlig. Foto: Veahčajoga guolástangoddi

Fremstøt på å endre loven

Nuorgam forklarer at den ulovlige fisketuren ikke er en demonstrasjon, men et fremstøt på å endre loven.

– Vi vil bli tatt for ulovlig fiske slik at vi kan benekte det og bli fremstilt for rettsmøte, forteller Anne Nuorgam til Yle Sápmi.

JURIST: Anne Nuorgam forteller at de ikke gir opp kampen mot den nye fiskeforvaltningsloven. Foto: Veahčajoga guolástangoddi

Nuorgam informerer i tillegg at de videre vil kjempe for å få opp denne saken i domstolen og på den måten endre fiskeforvaltningsloven.

Om finsk domstol ikke hjelper vil de ta saken utenfor finske grenser, som for eksempel til Europas menneskerettigheters domstol, nevner hun og sier de vil ta denne saken så langt de behøver.

Eneste vei

Nuorgam er jurist og har de siste årene jobbet med å skrive resolusjoner for fiskerettighetene i Veahčajohka i Utsjok.

Hun forteller at de har tidligere prøvd å få løst denne saken politisk, men dette førte de ingen vei.

– En tidligere rettighetsminister Tuija Brax, sa en gang at samer ikke har påvirkningskraft på finske rettssaker og at samenes eneste løsning er å ta saker opp til domstolen, forklarer hun.

Noe de nå er klare for å gjøre.

Utmarksregjeringen fortviler

Utmarksregjeringens spesialplanlegger Markku Seppänen sier han forstår at den nye loven har påvirket de lokale fiskerne.

UTMARKSREGJERING: Markku Seppänen forteller at de ikke kan godta overtredelser. Foto: Metsähallitus

– Den nye fiskeforvaltningsloven endret på de lokales fiskerettigheter i elvene, men elvene er bare en liten del av statens vassdrag, forteller Seppänen.

Seppänen forstår også baktanken på den ulovlige fiskingen, men han kan ikke godta overtredelsen.

– Tilsynsarbeidere kan ikke godta slike hendelser, utgangspunktet er at alle skal følge lovene som er satt, forklarer Seppänen.

Den nye fiskeforvaltningsavtalen fører til nye lovbrudd

Regjeringene i Norge og Finland har tidligere i år forhandlet fram en ny fiskeforvaltningsavtale som skal få ned fiskepresset. Avtalen er nå godkjent både i Finland og Norge.

Avtalen har ført til sterke reaksjoner i både Norge og Finland.

De lokale i Utsjok fortviler blant annet over at de har mistet sine fiskerettigheter som de har hatt i generasjoner etter generasjoner.