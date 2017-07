Nylig ble det meldt at går mot knallsesong for laksefiske blant annet i Altaelva og i Numedalslågen.

Nå henger landets største laksevassdrag seg på.

– Det ser ut som at det blir et godt storlaksår i Tanaelva. Det er tatt en god del storlaks over 20 kg så langt i sesongen, skriver Hans-Erik Varsi hos Tanavassdragets fiskeforvaltning.

REGISTRERER RUGGER: Tanavassdragets fiskeforvaltnings direktør, Hans-Erik Varsi, får jevnt inn rapporter om laksefangst av større kaliber. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Største = 23,6 kg

Fra vassdragsforvalterens side meldes det at den høye vannstanden i Tanavassdraget hittil i sesongen, har gjort det vanskeligere for strandfiskerne.

– De største laksene hittil er tatt ved dorging fra båt, skriver vassdragsforvalterens direktør.

Forvalteren sitter på tall som viser at det er tatt mer storlaks i Tanaelva i juni måned enn på flere år.

– Største rapporterte laks hittil er 23,6 kg, skriver Varsi.

God sesong til tross for sen vår

Generalsekretær i Norske lakseelver, Torfinn Evensen, uttalte nylig at starten på årets laksesesong har vært svært god i hele landet – til tross for sen vår i nord.

– Naturlig nok er det i starten de store laksene kommer, og de kommer ikke i så stort antall. Så det er ikke før litt lenger ut på sommeren at vi får fasiten på om det har blitt et godt lakseår eller ikke, sa Evensen.

Sesongen for stangfiske i Tanaelva er fra 10. juni til 10. august.

Les også: I denne elva har de opplevd pangstart på laksefisket

Laksefiske i Finnmark Ekspandér faktaboks Finnmarkseiendommen (FeFo) forvalter de fleste lakseelvene i Finnmark med unntak av Altaelva, Tanaelva og Neidenelva.

Den 1. mai åpner fisket i de aller fleste elver i fylket.

De 48 vassdragene forpaktes av lokale foreninger, som betaler en avgift til FeFo basert på størrelse og omsetning. FeFo tildeler i sin tur ut penger til forpakterne, som går til bestemte formål.

I 2016 ble det betalt ut 547.000 kroner. FeFo har mellom 2007 og 2016 delt ut tilsammen 3 718 400 kroner til lokale foreninger siden. Pengene brukes til oppsyn, bestandskartlegging og tilrettelegging.

Til sammen 35 foreninger i Finnmark forpakter per 2016 laksevassdrag for FeFo.

FeFo er eid av innbyggerne i Finnmark, og er pålagt å forvalte lakseelvene på en bærekraftig måte som er til beste for fylkets innbyggere. Kilde: FeFo i pressemelding, mai 2016