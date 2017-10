Mearravuonat nohkkojit

Árktisis suddá ahte suddá jiekŋa, ja go dat sáivačáhci seahkana merrii, de vátnot mearrašattut. Dan leat Danska dutkit fuomášan Kaallalit Nunaata vuonain, dieđiha Kaallalit Nunaata radio aviisa. Vuonaide čohkko sáivačáhci mearragierragii mii hehttet beaivečuovgga olahit mearrašattuide lihká bures go ovdal. Dat sáhttá maid mielddisbuktit dan ahte guolit vátnot go eai gávnna šat borramuša vuonain.