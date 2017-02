Mearraborramuš olgoriikii

Ođđajagemánus vuvdui 170.000 tonna mearraborramuš olgoriikii. Go buohtastahttá diimmá loguin de vuvdui dán jagi 11 proseantta unnit. Muhto buoret hattiid geažil de datge goarkŋui árvu. Go árvu mearraborramušas maid vuvde olgoriikii lei 7.6 miljárdda kruvnna, ja dat lea 13 proseantta eanet go diibmá, dieđihit Norges Sjømatrådas.