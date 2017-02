Måtte søke hjelp på grunn av alkoholisert far

Tv-seerne ble kjent med Ida Kristin, kjæresten hennes Viktor Lund Mikko og datteren Áile gjennom tv-serien «Unga föreldrär». I serien ser vi hvordan unge paret lever, og de ble fort seernes favoritter.

To sesonger

Det var Ida Kristin som sendte inn søknad til TV4. Etter litt om og men kom paret gjennom nåløyet og fikk være med. Men da TV4 skulle begynne med ny sesong, så kontaktet dem familien igjen.

– TV4 ringte og ville gjerne ha oss med på ny sesong. Og vi sa ja, forteller Ida Kristin i ukens «Studio Sápmi».

Etter 2 sesonger med «Unga föreldrär» er dem blitt vante med tv-opptak. Men Viktor var i utgangspunktet imot å være med.

– Nei jeg ville ikke være med på det der, jeg er ikke en sånn som vil synes på tv. Men Ida klarte til slutt å overtale meg, forteller Viktor.

– 2 uker brukte hun på å overtale deg!?

– He he, ja sånn var det vel, smiler Viktor.

Ida Kristin Labba Persson, Viktor Lund Mikko og datteren Áile. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Fridde på TV

Selv om Viktor var lite begeistret for å være med på tv-serien så sto han selv for et uforglemmelig tv-øyeblikk.

I den ene episoden får seerne overvære noe av det stolteste en mann kan gjøre for sin kjære, nemlig å gå ned på kne og fri.

– Jeg var utrolig nervøs før frieriet, den største frykten var å bli avvist, sier en glødende Viktor.

Men tv-øyeblikket hadde en lykkelig slutt. Viktor fikk ja fra sin kjære Ida Kristin. Men den kommende bruden trodde først at kjæresten var syk når han satt på kne.

– Jeg kom inn på hotellrommet hvor Viktor satt og venta på meg, han hadde allerede gått ned på kne. Men før jeg oppdaget de romantiske lysene, så trodde jeg at han var syk eller hadde skadet seg, smiler Ida Kristin.

Frieriet kan du se i ukens «Studio Sápmi».

Alkoholisert far

I tv-serien forteller Ida Kristin om litt mindre hyggelige ting fra barndommen sin, og for dette skulle hun få mye oppmerksomhet fra seerne.

– Jeg fikk utrolig mye respons fra seerne etter at jeg fortalte om hvordan det var å vokse opp med en far som drakk mye. Folk skrev utrolig fine ting til meg, noen takket for åpenheten min. Særlig unge jenter tok kontakt med meg.

I «Studio Sápmi» forteller Ida Kristin hvordan hun en dag søkte hjelp fra skolen. Hun hadde søvnproblemer og hadde i tillegg mistet matlysten.

Tidligere Grand Prix vinnere

«Studio Sápmi» får også besøk av to tidligere Sámi Grand Prix vinnere.

Ukens artist er Lars-Ánte Kuhmunen, han vant Sámi Grand Prix i 2000. Kuhmunen har nylig gitt ut et nytt album, og vi får høre en av de nye låtene.

NRK Sápmi kåret nylig Årets radiohit 2016. Det var lytterne som stemte frem sine favoritter, og låten som fikk flest stemmer var Nils Henrik Buljos «1+1».

Buljo har vunnet Sámi Grand Prix to ganger, i 1996 og 2015. I «Studio Sápmi» forteller Buljo om låten som er folkets favoritt.

Lars-Ánte Kuhmunen (nærmest kamera) er ukas artist. Nils Henrik Buljo er vinner av «Årets radiohit 2016». Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK