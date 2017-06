Mathias «forsvant» i 112 år – nå er han endelig ved sitt siste hvilested

I 2016 kom telefonen til Sametinget om at Mathias Larsen Hætta er blitt funnet i De Schreinerske samlinger ved Universitetet i Oslo (UiO).

Samlingen har over tusen samiske skjelett og de ble brukt innen raseforskning i det forrige århundret. Skjelettet etter Hætta har blitt brukt i forsknings- og undervisningssammenheng.

Men hvorfor måtte det ta 112 år før Mathias Larsen Hætta fikk hvile ved sin fars side – og hvor gikk det galt?

Den lange reisen

Hætta var yngstemann i søskenflokken til Lars Jakobsen Hætta og Berit Hansdatter Gaup. Faren var en av hovedmennene i Kautokeino-opprøret som er det største samiske opprøret mot det norske samfunnet noensinne.

FØR BEGRAVELSEN: Ellen Solheim, som er den nærmeste etterlatte etter Mathias Larsen Hætta, holder opp et bilde av faren Lars Jakobsen Hætta. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Etter en lengre sykdomsperiode døde Hætta 28 år gammel i 1905 av tuberkulose ved Nordlandssykehuset Rønvik i Bodø. Den resterende familien fikk ikke beskjed om bortgangen, og dermed visste de heller ikke hvor skjelettet var blitt sendt.

Når familien ikke gjorde krav på skjelettet hadde de lov til å sende det videre til UiO og anatomisk institutt. Hætta ble ikke identifisert før i 2016, og dermed tok universitetet kontakt med Sametinget.

Det ble fortgang i saken når samenes representative forsamling fikk fatt i saken. De tok kontakt med de etterlatte av Hætta og anmodet at skjelettet skulle begraves ved Kautokeino gravplass.

Siste hvilested

Etter at skjelettet har vært på en 112 år lang reise har historien endelig kommet til en slutt. Mathias Larsen Hætta ble gravlagt ved siden av sin far i den fredede delen av Kautokeino kirkegård.

UNNSKYLDNING FRA UiO: Prorektor ved UiO, Ragnhild Hennum, var også til stede i begravelsen og beklaget ovenfor familien og de etterlatte over den lange ventetiden. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Universitetet har uttalt at de ikke vet hvorfor legemet ble sendt til anatomisk institutt, men de innrømmer nå tabben de gjorde i det forrige århundret.

– Det var en feil å ta Mathias Larsen Hætta til instituttet. Han skulle aldri ha vært oppbevart i den samlingen. Dette var, og er vår feil som universitet. Vi beklager til familien og de etterlatte, sa Raghild Hennum, prorektor ved UiO, under begravelsen.

Ellen Solheim er den nærmeste etterlatte til Hætta, som var hennes bestefars bror. Hun har tidligere sagt at det er uakseptabelt at det har tatt så lang tid, men er nå glad for at slektningen hennes endelig har kommet til sitt siste hvilested.

– Nå har jeg endelig fått fred når Mathias har kommet hjem. Mens skjelettet var i Oslo fikk jeg ikke sove. I det øyeblikket jeg fikk han hjem til sitt siste hvilested har jeg fått ro i sjelen.