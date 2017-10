Masseflukten fra Myanmar fortsetter

På bare noen uker har over en halv million rohingyaer flyktet fra Rakhine-provinsen i Myanmar til Bangladesh.

Ifølge medier i landet har 10.000 nå samlet seg på grensa og masseflukten fortsetter, også fra landsbyer som hittil har unngått den verste volden.

Myanmars utenriksminister Kyaw Tint Swe hadde mandag samtaler med utenriksministeren i Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali.

I samtalene lovet utenriksministeren at flyktningene kan få returnere til Myanmar, basert på en verifiseringsprosess som ble utarbeidet av de to landene tidlig på 1990-tallet.

Men den stadig pågående flukten sår nå tvil rundt løftet.

Ifølge flyktninger og rettighetsgrupper forutsetter retten til retur dokumenter som de fleste flyktningene ikke har.

Rohingyaene frykter også hva som venter dem i hjemlandet, der mange forteller om voldtekter, drap og ildspåsettelser.

Ifølge den statsstøttede avisen «Global new light of Myanmar» forsikrer myndighetene rohingyaene om at de nå er trygge i Rakhine-provinsen og hevder at de som flykter gjør det «for egen regning».

Inne i Rakhine har forholdene forverret seg, og representanter for FN og en EU-delegasjon var mandag på en regjeringsstyrt dagstur til et konfliktrammet område i provinsen.

Etter å ha sett forholdene slo FN-representantene fast at området var preget av et «ufattelig omfang av lidelse». EU-delegasjonen oppfordret til å få slutt på volden.