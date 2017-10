Først ble hun «Årets Nordlending».

Så ble hun «Årets same».

Nå har Marion Anne Knutsen fått ennå en pris for sin åpenhet som tidligere overgrepsoffer.

Denne gangen er det kvinnemagasinet «Tara» som prisbelønner Knutsen; den årlige «Astrid Gunnestads minnepris» (ekstern lenke).

– For en ære

Det er en henrykt prismottaker NRK får i tale:

– Åh, dette var veldig stort og rørende. For en ære, sier Marion Anne Knutsen.

– Har det rent inn gratulasjoner?

– Ja, det har blitt en del. Jeg setter utrolig stor pris på dem.

Marion Anne Knutsen var en av i alt 11 lulesamiske personer som i juni 2016 stod frem i VG som tidligere overgrepsoffer i Tysfjord-samfunnet.

I etterkant har Knutsen høstet stor oppmerksomhet og heder for sin åpenhet.

ÅPENHJERTIG: Marion Knutsen besøkte for en tid tilbake det samiske kulturmagasinet Árdna. Her fortalte hun deler av sin historie fra barndommen. Du trenger javascript for å se video. ÅPENHJERTIG: Marion Knutsen besøkte for en tid tilbake det samiske kulturmagasinet Árdna. Her fortalte hun deler av sin historie fra barndommen.

Prisutdeler: – Ekstremt modig

Sjefredaktør i Tara og juryleder Torunn Pettersen uttaler til Folkebladet at prisen er velfortjent (ekstern lenke).

– Marion er ekstremt modig som tør å stå opp for seg og andre ofre, og fronte en så vond sak når man vet hva det koster.

– Vi bøyer oss i støvet for styrken hun viser, og er stolt over å gi henne prisen som hedrer åpenhet og mot, sier sjefredaktør Pettersen.

Har ikke sett modigheten selv

HJEMFYLKE-HYLLEST: I desember 2016 mottok Marion Knutsen prisen «Årets nordlending». Nå nylig, samtidig med at hun mottok «Astrid Gunnestads minnepris», var Knutsen samtidig en av fem finalister til en annen Tara-pris; «Årets modigste kvinne». Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Prisvinneren selv har hittil hatt en armlengdes avstand til karakteristikkene om henne som modig.

– Det er mange som sier til meg at jeg er modig, men jeg klarer ikke helt å se det på samme måte. For meg har dette handlet om å gjøre det som er riktig – og ikke minst, viktig.

– Men jeg må vel kanskje begynne å ta innover meg at jeg er modig, sier den nå utflyttede tysfjerdingen.

– Seksuelle overgrep ennå tabu- og skambelagt

Sammen med «Astrid Gunnestads minnepris» som Knutsen mottok sist lørdag, fulgte en sjekk på 20.000 kroner.

– Tør NRK å spørre hva de pengene skal gå til?

– Så langt har jeg ikke tenkt en gang. Jeg har jo ikke «landet» etter helgen. Jeg må jo få pakket ut kofferten først, sier Marion Knutsen.

– Først «Årets Nordlending», så «Årets same», og nå; «Astrid Gunnestads minnepris». Begynner du å bli bortskjemt på priser?

Etter en kort latter, svarer prisvinneren muntert:

– For et spørsmål. Hva skal jeg si? Det er jo over all forventning. Jeg har stått frem med min historie for å nå ut til folk om hvor viktig det er med åpenhet omkring seksuelle overgrep. Temaet er ennå alt for tabu- og skambelagt.

– Jeg tror prisene betyr at jeg har nådd ut og vært til hjelp for mange. Prisene er bonuser jeg får ta med meg, sier Knutsen.