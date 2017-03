– Noen har sagt til meg at de fleste artister begynner jo med å synge på engelsk, og så går de over til å synge på sitt morsmål. Og jeg er liksom en sånn som gjør ting motsatt, sier en lattermild Mari Boine til NRK.

Hun har all grunn til å smile. Både Aftenpostens og iTromsøs musikkanmelderes terninger ruller femmere, når de anmelder den rykende ferske platen.

– See the Woman er blitt en fantastisk sfærisk meditasjon full av melankoli og mystikk, skriver Aftenpostens Svein Andersen.

– Noe kan gi meg assosiasjoner til Nick Cave som i låten «Happily ever after», skriver iTromsøs Helge Matland.

Som ung drømte hun om å bli popstjerne

Å synge på engelsk er noe Boine har hatt lyst til lenge.

– Jeg har jo lenge hatt lyst til å synge på engelsk, og pop, for da jeg var ung, så var det jo det jeg drømte om, å synge popsanger og være popstjerner, forteller Boine, som i en mannsalder har vært Sápmis mest fremtredende musiker.

Men det å realisere popstjerne-drømmen var det ikke tid eller plass til, for hun følte at det var hennes oppgave å løfte opp sitt språk og sin kultur gjennom musikk.

Før nå.

Boines musikk har vært preget av utfordringene det medbringer å være same i storsamfunnet. «See the Woman» handler om noe ganske annet.

NYTT ALBUM: Albumet «See the Woman» ble sluppet ut i dag, og der er et tema som Mari Boine ikke har berørt noe særlig i sine tidligere sanger – nemlig kjærlighet. Foto: Mette Ballovara / NRK

– Disse låtene er nok ikke så problemorienterte. Jeg trengte nok en pause fra det.

Mange av sangene er kjærlighetssanger, noe som ikke har vært vanlig i hennes tidligere sanger.

– Kanskje var det sånn at det ville blitt for sterkt å ha de på samisk, for jeg har veldig få kjærlighetssanger. Kanskje jeg er kjempe redd for den siden? Så kanskje jeg først måtte gjøre det på et språk som ikke er mitt morsmål, reflekterer Mari Boine.

– Mangler kraften

Boine er spent på hvordan en plate der mange flere skjønner hva hun synger om vil bli tatt imot, også blant det samiske publikum.

Den samiske artisten Marit Hætta stiller seg skeptisk til det nye albumet.

VIL HA MER SAMISK: Til tross for gode anmeldelser, så ønsker den samiske artisten Marit Hætta seg mer samisk enn engelsk fra Mari Boine. Foto: NRK

– Jeg tror hun vil nå et bredere publikum ved å synge på engelsk, men jeg synes ikke CD-en har den kraften som Mari har. Uttrykket blir annerledes på engelsk, enn på sitt eget morsmål, mener Hætta.

Hun håper at Boine i fremtiden fortsetter å lage samiske sanger.

– Men det blir spennende å se dette konseptet på scenen, for Mari er en stor live- artist.