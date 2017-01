– Det var så gøy å se programmet ferdig klippet, det fikk meg til å savne Finnmark og Karasjok da jeg så de vakre bildene og fikk se opplevelsen min litt utenfra, sier Margaret Berger.

Forrige lørdag var hun med i andre episode av programserien «Muitte Mu». Berger hadde laget en joik til artiskollega og venn Anneli Drecker.

Programserien tar pause lørdag 28. januar på grunn av Spellemannsprisen. Neste episode sendes derfor 4. februar på NRK1, kl. 22.25. Da er det Øisten Dolmen som skal vise sine nye musikalske kunster.

– Glad jeg ikke dummet meg ut

Sammen med fem andre norske kjendiser er Berger blitt utfordret til å lage en joik til et menneske som står de nær.

På sosiale medier har det blitt debattert om hvor vidt resultatet kan kalles joik eller ei. Selv var Margaret Berger spent på hva folk som kan en del om joik, mente om joiken til Anneli.

– Responsen har vært helt overveldende, spesielt fra folk som er samisk og kan mer om joik, sier Berger.

Mentor Ánde Somby hadde stor tro på at Margaret Berger ville få positive tilbakemeldinger etter deltakelsen i «Muitte mu». Foto: NRK

Hennes mentor Ánde Somby mente at eleven hadde grunn til å være optimist i forhold til dommen fra joike kyndige. Kommentarer og meldinger som Berger har fått etter at sendingen var over, tyder på at mentorens spådom stemte.

– Jeg er så glad for at jeg ikke dummet meg ut og fikk til en enkel, men ekte joik, sier Margaret Berger.

– Fant enorm ro

Joiken til Anneli skal inn i Berger sitt faste repertoar. Hun er glad for at hun har fått mulighet til å lære mer om samisk kultur. Turen fra Oslo til Karasjok har også gitt spesielle minner.

– Det var fullt av snø og langt mot nord, man følte at man reiste og reiste, og aldri kom fram. Så kom jeg dit og fant en enorm ro i arbeidsrommet som vi var på, og så startet en slags ferd med å bli kjent med samisk kultur, bli kjent med Ánde og med meg selv, minnes Berger.

Under innspillingen av programmet, som fant sted våren 2016, ble den tidligere Eurovisjon-deltakeren også tatt med på en lang snøskutertur.

– Jeg hadde aldri kjørt snøskuter før og det fikk jeg skikkelig smaken på. Jeg har egentlig vært litt pinglete, men det var superartig, forteller Margaret Berger.