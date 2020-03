Loga ášši sámegillii.

De skulle gifte seg 20. mars i Kautokeino kirke, men bare ni dager før brudeparet skulle gå opp kirkegulvet, så de seg nødt til å avlyse bryllupet.

I åtte måneder har de stått på nærmest dag og natt for å gjøre dagen komplett. De har slaktet veldig mange av sine egne reinsdyr som skulle serveres til de 1700 gjestene som var invitert.

Men så begynte telefonen å gløde. Gjestene ville vite om det gikk mot avlysning.

– Da viruset begynte å spre seg, gikk det virkelig opp for oss, sier bruden Máret Inger og fortsetter:

– Siden vi var midt i planleggingen hadde vi nærmest ikke tid til å følge med, men vi innså at vi måtte ta den tunge avgjørelsen, sier hun.

1700 INVITERTE: Denne invitasjonen gikk nærmest ut over hele Norge og gjestene lengst unna skulle komme helt fra Sør-Norge. Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Bruden ser bort på sin kommende brudgom med oppgitte øyne.

Hun sukker og sier:

– Vi vil ikke at noen av våre gjester skal bli syke i vårt bryllup, så vi utsetter den.

I samiske miljøer er det vanlig med flere hundre og tusentalls gjester. Bryllupene går som oftest over flere dager og er store hendelser.

Frierferd: I februar fridde Nils Henrik til Maret Inger. Han kjørte en tradisjonell frierferd. Han tok hele storfamilien med til Maret Inger sin storfamilie for å fri. Han fikk et ja. Foto: Privat

Nylig har Helsedirektoratet besluttet forbud mot og stenging av større arrangementer og tilbud for å hindre spredning av covid-19.

Ikke bare bryllup som må avlyses

I Sapmi så er påskehøytiden en stor begivenhet. Folk gifter seg, ungdom konfirmeres og barnas dåp blir stadsfestet.

KONFIRMANTER: I Kautokeino konfirmeres ofte ungdommen ikledd samiske kofter, gákti. Foto: Linn Margrete Påve / NRK

Nylig kom beskjeden at kirken i Kautokeino og i Karasjok har satt inn tiltak for å forhindre spredning av koronaviruset. Dette er i tråd med anbefalingen og rådene til Folkehelseinstituttet (FHI).

Gudstjenester og forsamlinger avlyses og ved eventuelle begravelser har kun 25 personer lov å være til stede i kirken.

64 ungdom fra Kautokeino og Karasjok som skulle konfirmeres i påsken, må nå vente til høsten med å bli konfirmert.

Mor til en av konfirmantene, Margrethe Buljo, har i rundt et års tid forberedt seg til konfirmasjonen, med å blant annet sy en tradisjonell kofte og ordnet mat til 130 inviterte gjester.

NEDBRUTT: Margrethe Buljo og hennes konfirmant gledet seg til konfirmasjon og festmiddag, men det blir ingen tradisjonsrik vinterkonfirmasjon på dem. Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Jeg syns det er kjedelig at det ikke kan arrangeres tradisjonell vinterkonfirmasjon, men selvfølgelig må vi ta dette viruset på alvor, sier hun.

– Skulle egentlig ikke kommet som et sjokk.

Avlysningene får også store konsekvenser for brudeparet.

Utenom det åpenbare at de ikke får gå opp kirkegulvet, så var mye mat lagd klart til gjestene. Denne må nå lagres frem til de på nytt kan starte bryllupsforberedelsene.

– Dette skulle egentlig ikke ha kommet som et sjokk oss, men slik ble det altså, sier en åpenbart skuffet Máret Inger.

Men de holder motet oppe.

– Når det skal sies så er kjærligheten for hverandre like sterk og vi klarer å vente, sier brudgommen Niilas Heandarat med et tålmodig smil om munnen.

Máret Inger må tørke noen modige tårer og prøver å presse frem et smil.

– Ja det gjør den så absolutt, sier den kommende bruden.

– Vi håper våre gjester er klare til å feire bryllupet vårt når den dagen kommer, sier hun smilende.